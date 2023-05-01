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「媽…我完蛋了」 AI語音去年詐26億 幾秒就能複製聲音

編譯俞仲慈／綜合30日電
亞利桑納州鳳凰城居民德桑提芬諾曾接到詐騙電話，誤以為女兒遭到綁架。（截自Arizona News影片）
亞利桑納州鳳凰城居民德桑提芬諾曾接到詐騙電話，誤以為女兒遭到綁架。（截自Arizona News影片）

隨著人工智慧(AI)技術提升，其中語音複製功能成為詐騙集團詐騙工具，根據聯邦貿易委員會(FTC)統計資料顯示，去年國人被詐騙集團騙取金額高達26億元，平均一戶家庭被詐騙1萬1000元，因此當局呼籲民眾接到陌生電話，千萬不要輕易相信。

太像女兒聲音 母驚慌失措

亞利桑納州鳳凰城居民德桑提芬諾(Jennifer DeStefano)1月間曾接到一通陌生來電，電話那頭傳來尖叫與哭泣聲，「媽媽，我完蛋了！」德桑提芬諾隨即反問道，「你做了什麼？發生什事？」

接著出現一個低沉的男性聲音嚴厲警告：「聽好，你女兒在我手上，如果打電話給警察、打給任何人，我會餵她滿滿的毒品，我可以隨心所欲處置她、將她送到墨西哥，然後你再也看不到她。」

德桑提芬諾當下驚慌失措，以為15歲女兒布麗安娜(Brianna)遭到綁架，和綁匪達成100萬元贖金後，立即撥打911電話、再試著聯繫女兒。

經過一番折騰，終於取得聯繫，確認女兒平安無事，但德桑提芬諾依然不敢相信女兒的聲音經過變造：「母親了解她的孩子，你聽到孩子在屋內哭泣，你知道就是你的孩子。」

每月只需5元 誰都能偽造

柏克萊加州大學電腦科學教授法雷(Hany Farid )表示，隨著拜AI技術提升，每月只需五元，任何人都可以輕易利用語音複製功能進行詐騙，「AI軟體被詐騙集團當成武器，只要有足夠的複製功能，不用一分鐘就可以變造聲音，甚至有人表示幾秒鐘就夠了。」

FTC上個月警告：「歹徒擷取散布在社群網路的短音頻，透過語音複製軟體，當歹徒打電話來，聽起來的聲音就和家人一模一樣。」據了解，布麗安娜使用包括私人TikTok帳戶和共用Instagram帳戶等社群媒體，上傳個人照片和視頻，儘管追蹤者多數是親朋好友。

家屬專用密碼 可破解騙局

為了避免成為詐騙集團的對象，芝加哥聯邦調查局(FBI)發言人強生(Siobhan Johnson)提供以下建議：不要在社交媒體發布出門旅遊的訊息，容易給詐騙集團逮到機會；建立家屬圈的專用密碼，可即時破解騙局；最重要的是，不要輕易相信電話那頭聽到的聲音。

詐騙集團 社群媒體 AI

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