社群媒體去年詐騙12億 18至29歲受害最深

女大學生在臉書Marketplace首次下單買PlayStation受騙。根據臉書購買政策，如果買家透過Messenger或其他服務管道，引起爭議的交易將不列入保護範圍。（截自臉書）

根據聯邦貿易委員會(FTC)統計，去年社群媒體詐騙 累計造成的損失超過12億元，遠高於2017年4200萬元，而且受害年齡層以18至29歲年輕族群居多，因此FTC在3月份要求抖音 (TikTok)、臉書(Facebook)和Instagram等各大社群媒體，提供平台投放廣告的審查資料，避免買家受騙。

去年12月，亞特蘭大20歲女大學生斯洛曼(Elly Sloman)想要購買一台PlayStation，隨後在臉書Marketplace發現售價300元的PS4 Pro，於是首次下單，並依賣家指示在Messenger進行交易，利用Meta Pay支付系統匯款，結果「我下單後，覺得自己做了一件蠢事。」斯洛曼坦承表示。

根據臉書購買政策，如果買家透過Messenger或其他服務管道、本地取件或第三方網站進行交易，引起爭議的交易將不列入保護範圍，因此斯洛曼被賣家封鎖，騙走300元根本索賠無望。

去年11月，加州30歲美容師朗格利亞(Jessica Longoria)瀏覽抖音，看到塑膠鞋盒促銷廣告，有3200萬次點閱率，隨即以45元價格訂購36盒，等到12月下旬，寄來一件包裹竟然是一個大塑膠袋，朗格利亞多次透過電子郵件聯繫賣家，卻始終沒有下文，而且受騙的網友不在少數。

風險諮詢企業Protiviti總經理哈爾沃森(Christine Halvorsen)表示，「Z世代是拿著手機或iPad長大，對於網路購物樂此不疲而且深信不疑。」

有鑑於社群網路購物詐騙頻傳，抖音已禁止賣家任意投放廣告：「對於投放在抖音的廣告，我們制定明確標準，凡是違反規定、廣告政策或服務條款的內容都將予以刪除。」抖音發言人還表示，在獲得核准前，投放的廣告必須經過多次人工與機器審核。

臉書母公司Meta發言人也表示：「我們能夠阻止眾多假帳號上線，並且在任何臉友遇到詐騙前，能夠及時破解詐騙金錢的騙局。」

資安專家建議網友不要直接點閱廣告，而是打開連結前往廣告網站，搜尋退貨和聯繫商家的相關內容；瀏覽廣告評論，如果評論已被關閉，表示賣家並不可靠；另外下單前，建議向賣家索取證據並搜尋買家評論，若無負評也表示其中可能有詐。