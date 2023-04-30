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俄軍構築防線綿延數百哩 烏克蘭反攻挑戰大

編譯潘勛／綜合29日電
西方援助烏克蘭大批坦克、裝甲車，烏軍說已經準備反攻。圖為頓內茨克前線的烏軍坦克。(Getty Images)
西方援助烏克蘭大批坦克、裝甲車，烏軍說已經準備反攻。圖為頓內茨克前線的烏軍坦克。(Getty Images)

北約(NATO)表示，答應給烏克蘭的坦克、裝甲車等作戰車輛98%已經到位，烏國國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)表示，為春季反攻做準備已近完成，可能隨時發動，反攻方向可能在國境南方，但俄軍也取得近六個月準備戰場，精心構築多道防線，烏軍想突穿只怕挑戰重重。

有線電視新聞網(CNN)29日報導，根據衛星影像，俄軍在烏國南部布下的防線有多層反坦克戰壕、障礙物、地雷陣及溝渠，蜿蜒於南方戰線長數百哩。

烏軍遭逢的挑戰，在繞過這些障礙物或者快速克服，造出足以讓俄軍指揮管控潰解的動能。

衛星圖像指出，烏國札波羅熱地區波魯希(Polohy)鎮以東，挖有綿密戰壕，路透(Reuters)分析影像就找到數千個防守位置，顯示「俄軍防守陣地最集中在札波羅熱東南、在連接克里米亞半島與烏國其他地區的陸廊以東、陸廊之上」。

這些防線自去年11月俄軍撤出赫爾松(Kherson)市部分市區之後陸續出現。英國國防部當時宣稱，兩家工廠正加緊生產水泥「龍齒」等反坦克障礙物。

但這些防禦工事要有部隊駐守才能發揮作用，單憑障礙物的阻滯作用有限；正因如此，俄國一直把更多部隊派進烏國南部，本地防線對俄軍整體戰略目標變得至關重要。

衛星圖像指出，俄國設在克里米亞北部的大型軍事基地2月本來滿是火砲、坦克等裝備，到4月下旬幾乎清空，裝備動向不明，但很可能是送往北方，鞏固俄軍防線。

即便如此，想算出有多少俄軍部隊已撥派到這麼長前線的每個區塊，其戰力如何，實在十分困難；烏軍反攻前要切斷補給線、摧毀彈藥庫、燃料基本設施等。

烏國軍方軍高層承認，要像去年9月那樣突然橫掃哈爾科夫(Kharkiv)區，出奇致勝，已不可能，諸般奇襲戰的要素在大規模反攻時付諸闕如。

俄國在札波羅熱區任命的官員稱，烏軍在當地大規模增兵，預計本周末前還會加派幾個旅抵達前線，加入已駐守當地的1萬2000名烏軍。

雖說烏軍士氣更高，俄軍在戰爭初期耗損極巨，但莫斯科仍保有更強大的戰爭資源。外界憂心烏軍的反攻，最後會變成俄軍的「反擊」。

俄國 國防部 克里米亞

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