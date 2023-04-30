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FDIC邀請摩根大通等金融集團 標購第一共和銀行

編譯潘勛／綜合29日電
聯邦監管單位擬搶在1日金融市場恢復營業前，接管第一共和銀行；聯邦存保公司(FDIC)已邀請有興趣的銀行如摩根大通、PNC金融服務集團出價投標。(路透)
聯邦監管單位擬搶在1日金融市場恢復營業前，接管第一共和銀行；聯邦存保公司(FDIC)已邀請有興趣的銀行如摩根大通、PNC金融服務集團出價投標。(路透)

知情人士指出，聯邦監管單位在周末正加緊接管出麻煩的第一共和銀行(First Republic Bank)，擬搶在1日金融市場恢復營業前，準備出售這家一度很風光的銀行；第一共和銀行若遭接管，將成為3月以來第三家倒閉的中型銀行，聯邦存保公司(FDIC)已邀請有興趣的銀行如摩根大通(JPMorgan Chase)、PNC金融服務集團出價投標。

金融專家指出，美國區域銀行3月首現危機，七周後第一共和銀行的麻煩可能獲得矯正，意味外界最害怕的金融界發生更廣損失，正在紓解之中。

政府接管 快速出售 紓解銀行危機

華盛頓郵報29日報導，按正在成形的計畫，聯邦存保公司會接管第一共和銀行，接下來快速出售；聯邦存保公司暫時管理第一共和銀行的業務，由其存留的資產找尋最大可能價值。

摩根大通是最可能買主

知情人士指出，按目前態勢，摩根大通最可能以較高價格標下第一共和；作為美國最大銀行的摩根大通3月還率領11家銀行聯合存入300億元給第一共和，顯示對它有信心。

因為政府接管、出售，結果便是第一共和的股東失去一切權利。自3月10日矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉以來，引發外界憂懼，生怕金融界再發生地震。

區域銀行股指數不降反升

但自3月戲劇化事件發生以來，財長葉倫及聯準會主席鮑爾都多次強調，全國銀行體質健全；由本周稍早另家區域銀行PacWest Bancorp表示近幾周存款流入，兩人的判斷顯得有理有據，第一共和銀行28日瀕臨倒閉，但區域銀行股的指數不降反升。

Autonomous Research銀行業分析師史密斯(David Smith)指出，目前似乎仍未熬過銀行界危機的最低谷，但這次危機不像大家一個月前擔憂那樣，會大規模傳染到整個銀行系統，總之會有個盡頭。

紐約時報報導，自24日第一共和銀行透露客戶提走其存款逾半數以來，其股價跌掉75%，態勢很清楚，政府若不先接管，沒人願意奔走來援，原因在更大型銀行擔心買下該行會讓他們損失數十億元。

買方要承接第一共和存款

知情人士表示，聯邦存保公司洽談的銀行有摩根大通、PNC金融服務集團及美國銀行，交易最快可能在30日宣布，但情勢演變很快，仍可能生變。任何買方可能都要承接第一共和銀行的存款帳目，讓政府不必擔保金額超過25萬元的存款。

紐時指出，仍有可能無法達成協議，此時聯邦存保公司就得判定要不要自行接管第一共和銀行，若如此，官方可能引發體制性的危機，例外地保護更大儲戶，一如3月矽谷銀行、Signature Bank倒閉時所為。

摩根大通 矽谷銀行 指數

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