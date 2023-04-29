福斯新聞網民調：8成選民支持嚴格控槍措施

連續發生大規模槍擊案，許多選民支持更嚴格的控槍措施。圖為顧客在馬里蘭州一家槍店選購槍枝。(Getty Images)

今年春季發生一系列大規模槍擊案，福斯新聞網(Fox News Poll)公布的新民調 顯示，大部分選民更傾向注重特定的槍枝管制措施，儘管有45%贊同鼓勵更多公民攜帶槍枝抵禦攻擊，但另有52%的人表示反對。

福斯民調顯示，87%受訪者要求所有槍枝購買人接受犯罪背景調查；81%支持改善現有槍枝法之執法；81%贊成將買槍的合法年齡提升至21歲；80%贊成要求所有槍枝購買人接受心理健康檢查；80%贊成允許警察從對自己與他人具危險性的人手中取走槍枝；77%支持要求所有槍枝購買人需有30日的等待期；61%贊成禁止突擊步槍與半自動槍。

民主與共和兩黨大致同意特定的槍枝管制措施，但對於禁止攻擊性武器與公民攜帶槍枝方面存在嚴重分歧；例如，84%民主黨 人支持禁止攻擊性武器，共和黨 僅36%支持；27%民主黨贊成公民攜帶槍枝，共和黨則有61%支持。

根據調查，至少一半擁有槍枝的家庭贊成每一項經測試的槍枝提案。

總體方面，43%的受訪者認為通過更嚴苛的槍枝管制法能提升安全，25%認為更不安全，31%認為不會有影響。

與2016年相比，認為更嚴苛的槍枝管制法有助提升安全的人數下降了9個百分點，2016年的數據顯示，52%認為更嚴苛的槍枝法能提升安全，24%認為更不安全，20%認為沒有影響。這一變化主要來自女性、共和黨和無黨派人士，他們較不認為槍枝法能提升安全。

在沒有清單輔助的情況下，12%的選民認為槍枝管制與槍枝暴力是國家最重要的議題，24%認為經濟議題最重要，16%認為通膨與生活成本是最重要議題，提到其他議題的皆未超過兩位數。

51%的選民極度或非常擔心自己或親友成為槍枝暴力的受害者，其中包括44%來自擁槍家庭的人。

極度擔憂成為槍枝暴力受害者的人當中，67%認為更嚴苛的槍枝法能使國家更安全。