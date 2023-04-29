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立法嚴格控槍 科羅拉多州跟進 擁槍團體提訴訟

記者張聲肇／綜合報導
科州州長波利斯一口氣簽署四項控槍法案，包括提高購槍年齡和購買後延遲三天取貨。(美聯社)
科州州長波利斯一口氣簽署四項控槍法案，包括提高購槍年齡和購買後延遲三天取貨。(美聯社)

民主黨籍的科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)28日簽署四項控槍法案，擁槍團體立即針對其中兩條新法規提出訴訟，企圖阻止將合法購槍年齡從18歲提高為21歲，以及擋下購槍三天後才能取貨的等候期。

全美槍枝暴力和大規模死傷的槍擊案不斷發生，越來越多州政府通過更嚴格管制槍枝的立法，科羅拉多州也不例外，但主張擁槍權的社團，也積極挑戰這些法案。

波利斯簽署的第三項法案，授權州政府擴大「提前警告」的權力，讓法官得以對威脅自己或他人的人，下令暫時取走其槍枝，不讓這種人握有自殺或謀殺的工具。

第四項法案限縮法律保護槍械製造商的範圍，如果槍枝暴力受害人提告，槍械販售商將無法完全撇清關係。

科州州長波利斯一口氣簽署四項控槍法案，包括提高購槍年齡和購買後延遲三天取貨。圖為...
科州州長波利斯一口氣簽署四項控槍法案，包括提高購槍年齡和購買後延遲三天取貨。圖為科州圓石市2021年發生超市槍擊案，有10人無辜喪生。(美聯社)

科羅拉多州不乏慘烈的槍枝暴力案件，最著名的應屬1999年哥倫邦高中槍擊案，12名學生和一名老師成為槍下亡魂；五個月前變裝秀夜店槍擊案，釀成5死10餘人受傷的慘劇。

波利斯在州長辦公室簽署時說，「科羅拉多人不論在社會上，在學校裡、在超市或在夜店，都該安全無虞。」現場觀看簽署儀式的州民包括穿著「媽媽要行動」背心的社會運動人士、經歷過校園槍擊案的高中生，以及2012年在戲院遭槍擊喪命女子的父母。

波利斯每簽一項法案，周圍議員和公民都噙著眼淚鼓掌歡呼，因為這四條法律他們等候已久；共和黨人卻批評，這些法律侵犯人民受憲法第二修正案保護的權力，在犯罪率高漲的科羅拉多州，讓想要自衛的人民反而受到更多限制。

「洛磯山擁槍者」協會會長若茲(Taylor Rhodes)說，有信心提出的訴訟會獲得法官同意，暫時阻擋新法生效，讓21歲以下不得購槍和三天等待期的爭議，最終透過司法解決。

最高法院最近的裁決擴大解釋憲法賦予的合法擁槍權，因此像若茲這樣的擁槍派有信心會告贏州政府。

槍擊 科羅拉多州 民主黨

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