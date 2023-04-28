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非病患17個月減重22% 禮來糖尿病藥將顛覆減重治療

記者胡玉立／綜合報導
禮來藥廠被批准用於治療二型糖尿病的tirzepatide藥物，研究顯示糖尿病患者服用後，17個月內減掉達16%體重。(路透)
禮來藥廠被批准用於治療二型糖尿病的tirzepatide藥物，研究顯示糖尿病患者服用後，17個月內減掉達16%體重。(路透)

在愈來愈多體重超重的國人使用藥物減肥之際，禮來藥廠(Eli Lilly & Co.)27日指出，該公司去年被批准用於治療二型糖尿病的tirzepatide藥物，品牌名稱Mounjaro，可幫助超重或肥胖的糖尿病患者以及無糖尿病的肥胖症者大幅減重；研究顯示，糖尿病患者在17個月內減掉達16%體重(逾34磅)，無糖尿病、但每周注射此藥的類似參與者，體重減輕22%；使用最高劑量的典型患者減重逾50磅。

禮來表示將根據新結果向食品藥物管理局(FDA)申請取得快速批准，將tirzepatide做為慢性體重管理藥物合法銷售；預計今年稍晚可能會有決定。若此藥獲准用於減肥，可能會成為迄今最有效的減肥藥。

禮來藥廠被批准用於治療二型糖尿病的tirzepatide藥物，研究顯示糖尿病患者...
禮來藥廠被批准用於治療二型糖尿病的tirzepatide藥物，研究顯示糖尿病患者服用後，17個月內減掉達16%體重。（美聯社）

行業分析師預測，堪稱顛覆減重治療的tirzepatide藥物，可能會是史上最暢銷藥物之一，年銷售額可望超過500億元；預計將超過諾和諾德公司(Novo Nordisk)的糖尿病減重藥物Ozempic和在2021年獲准上市、品牌名稱Wegovy的semaglutide減肥藥。諾和諾德公司報告顯示，這兩種處方藥物，2022年合計賺取近100億元。

禮來肥胖症臨床開發醫學主任艾哈邁德(Nadia Ahmad)指出，患有糖尿病會使減肥變得非常困難，「最近的研究結果尤其重要，減重程度前所未見」。

禮來藥廠被批准用於治療二型糖尿病的tirzepatide藥物，研究顯示糖尿病患者...
禮來藥廠被批准用於治療二型糖尿病的tirzepatide藥物，研究顯示糖尿病患者服用後，17個月內減掉達16%體重。（美聯社）

減肥藥物正在改變肥胖症治療方法。肥胖症影響全國逾40%成年人，且與數十種可致殘疾或死亡的疾病相關連。布萊根婦女醫院體重管理健康中心主任阿波维安(Caroline Apovian)說：「全國每位肥胖者若都減重20%，我們就可以讓患者停用所有治療逆流、糖尿病和高血壓的藥物，也不必送病人去換支架。」

在各別試驗中，tirzepatide藥物的減肥效果比semaglutide藥物更好；semaglutide使用者在16個月內減掉體重約15%。兩種藥物的比較試驗仍在計畫中。tirzepatide等新藥不僅依靠飲食、運動和意志力來減重，更針對導致肥胖的消化和化學途徑，抑制食慾和減弱對食物的渴望。

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