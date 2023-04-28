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疫情下高中生性行為少了 可能不是好事

編譯徐薏茹／綜合27日電
新冠疫情爆發的第一年，高中生發生性行為的次數大幅降低，但可能也反映了青少年社交孤立。（美聯社）
新冠疫情爆發的第一年，高中生發生性行為的次數大幅降低，但可能也反映了青少年社交孤立。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)27日公布年輕族群風險行為的最新調查報告數據，包括吸菸、飲酒、性行為及攜帶槍枝，結果表明，新冠疫情爆發的第一年，高中生發生性行為的次數大幅降低。

事實上，早在疫情爆發前，青少年性行為的普遍程度已經降低，這項兩年一度的大型調查顯示，約30年前，超過一半的青少年表示有性經驗，到了2019年這一比率已降至38%，2021年進一步減少至30%，是該調查紀錄到最大的降幅。

2021年調查的範圍針對152所公、私立高中超過1萬7000名學生，受訪者必須為自願參與且經過家長同意，以匿名形式回答問題。

CDC調查還發現，學生中表示目前有性行為或至少有四個性伴侶的人數減少。

專家指出，數據大幅下滑與疫情期間長期居家隔離有關，這段時間青少年大部分受到成年人監督。

學者憂反映社交孤立

衛生官員通常樂見青少年懷孕及性傳染病降低的趨勢，然而青少年性行為下降的趨勢與社交孤立(social isolation)、心理健康不佳報告增加的趨勢一致。

羅格斯大學(Rutgers University)從事青少年性行為研究的專家勞菈‧林德伯格(Laura Lindberg)指出：「我認為這些因素綜合起來表明，高中生建立的人際關係連結減少，而人際連結對於良好的心理健康有保護效果。」

未參與CDC這項研究的林德伯格說：「可以說，也許青少年的性行為少了。」

CDC青少年和學校健康計畫(Adolescent and School Health Program)負責人凱絲琳‧埃瑟爾(Kathleen Ethier)認為，若調查反映更多年輕人做出有益健康的決定，延後性行為並減少性伴侶的趨勢也許是好消息，而她也說：「但我擔憂的是，這可能反映了社交孤立。」

2023年的調查目前仍在進行中，尚無法得知這一趨勢是否只是暫時的。

CDC 疫情 心理健康

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