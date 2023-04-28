我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

「批發蛋價」未來幾周有望跌至1打1元 近兩年新低

北卡州眾議會通過 禁中國買農地、軍事基地周圍土地

記者顏伶如／綜合報導
禁止外國持有農地的輿論風潮裡，規模最大的豬肉生產商「史密斯菲爾德食品公司」受到矚目。（Smithfield Foods食品公司網站）
禁止外國持有農地的輿論風潮裡，規模最大的豬肉生產商「史密斯菲爾德食品公司」受到矚目。（Smithfield Foods食品公司網站）

北卡羅來納州眾議會26日通過禁止包括中國在內的「不友善外國」(hostile foreign countries)及國營機構購買農地及軍事基地周圍25哩的任何土地，法案接下來將送交州參議院表決。北卡是近來立法禁止中國購買土地的最新一州。

共和黨籍州眾議員巴爾克姆(Jennifer Balkcom)說，偵察氣球事件促成立法的討論；偵察氣球當時飄過北卡上空，帶來安全威脅。這項法案是由巴爾克姆與北卡州眾議會多數黨領袖貝爾(John Bell)共同提案。

巴爾克姆說：「我們只是希望盡可能保護農地。北卡的工具箱裡剛好有工具可以派上用場。」

保守派智庫門石研究所(Gatestone Institute)資深研究員章家敦(Gordon Chang)上周接受福斯商業網(FOX Business)訪問時說：「我們絕對要注意中國對我們農業項目的投資。」他說，幾年前中國曾送出侵略植物種子到美國，「而現在，如果中國持有愈來愈多農業，他們可以直接使用那些種子，破壞美國的糧食生產」。

根據「全國農業法律中心」(National Agricultural Law Center)統計，截至本月為止，全美有11州正在研擬禁止中國投資美國農地。阿肯色、愛達荷、猶他、維吉尼亞州則已立法限制中國購買農地，蒙大拿及北卡羅來納州則有法案在州議會通過。

禁止外國持有農地的輿論風潮裡，全球規模最大的豬肉生產商「史密斯菲爾德食品公司」(Smithfield Foods)格外受到矚目。「史密斯菲爾德食品公司」十年前被總部位於香港的萬洲國際集團(WH Group)收購。

曾擔任前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)顧問的華裔學者余茂春(Miles Yu)說，總部位於中國或香港的企業，沒有一家能躲過中國共產黨的控制。他說，「史密斯菲爾德食品公司」收購案當年獲得美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS)核准，收購資金來自中國銀行(Bank of China)。

北卡羅來納州 投資 氣球

上一則

蘇利文談經濟政策：美國是在降低風險 並非與中國脫鉤

下一則

用人類「健康糞便」做成腸胃口服藥 FDA首批准

延伸閱讀

北卡眾議會通過 禁中買農地、軍事基地周圍25哩土地

北卡眾議會通過 禁中買農地、軍事基地周圍25哩土地
知名律師事務所CEO 買下戈薩奇科州房產

知名律師事務所CEO 買下戈薩奇科州房產
上限增1.5兆 眾院通過共和黨版舉債法案

上限增1.5兆 眾院通過共和黨版舉債法案
北卡首座家具博物館 下月開幕

北卡首座家具博物館 下月開幕

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬