北卡州眾議會通過 禁中國買農地、軍事基地周圍土地

禁止外國持有農地的輿論風潮裡,規模最大的豬肉生產商「史密斯菲爾德食品公司」受到矚目。(Smithfield Foods食品公司網站)

北卡羅來納州 眾議會26日通過禁止包括中國在內的「不友善外國」(hostile foreign countries)及國營機構購買農地及軍事基地周圍25哩的任何土地,法案接下來將送交州參議院表決。北卡是近來立法禁止中國購買土地的最新一州。

共和黨籍州眾議員巴爾克姆(Jennifer Balkcom)說,偵察氣球 事件促成立法的討論;偵察氣球當時飄過北卡上空,帶來安全威脅。這項法案是由巴爾克姆與北卡州眾議會多數黨領袖貝爾(John Bell)共同提案。

巴爾克姆說:「我們只是希望盡可能保護農地。北卡的工具箱裡剛好有工具可以派上用場。」

保守派智庫門石研究所(Gatestone Institute)資深研究員章家敦(Gordon Chang)上周接受福斯商業網(FOX Business)訪問時說:「我們絕對要注意中國對我們農業項目的投資 。」他說,幾年前中國曾送出侵略植物種子到美國,「而現在,如果中國持有愈來愈多農業,他們可以直接使用那些種子,破壞美國的糧食生產」。

根據「全國農業法律中心」(National Agricultural Law Center)統計,截至本月為止,全美有11州正在研擬禁止中國投資美國農地。阿肯色、愛達荷、猶他、維吉尼亞州則已立法限制中國購買農地,蒙大拿及北卡羅來納州則有法案在州議會通過。

禁止外國持有農地的輿論風潮裡,全球規模最大的豬肉生產商「史密斯菲爾德食品公司」(Smithfield Foods)格外受到矚目。「史密斯菲爾德食品公司」十年前被總部位於香港的萬洲國際集團(WH Group)收購。

曾擔任前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)顧問的華裔學者余茂春(Miles Yu)說,總部位於中國或香港的企業,沒有一家能躲過中國共產黨的控制。他說,「史密斯菲爾德食品公司」收購案當年獲得美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)核准,收購資金來自中國銀行(Bank of China)。