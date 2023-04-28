FBI局長：中國的網路威脅空前、在美設警察站太離譜

FBI局長雷伊27日在國會眾院撥款委員會作證時表示，中國對美國國安的網路威脅「空前」嚴重。（Getty Images）

聯邦調查局(FBI )局長雷伊(Christopher Wray)27日在國會眾院撥款委員會作證時表示，就美國所看到的任何國家安全威脅來說，中國的網路威脅是「空前的」，對美國構成更廣泛的更重大的威脅。

雷伊表示，「中國比任何國家都擁最龐大的駭客計畫」，「對於我們的創新、我們的構想、我們的經濟安全，沒有任何一個國家比中國構成更重大的威脅。這就是為何我們對中國威脅的調查增加13倍(1300%)」。

雷伊指出，中國的網路威脅還只是冰山一角，「中國不是網路空間的唯一威脅」；他透露FBI正在調查100多種不同的勒索軟體變體。

因此除了中國、俄羅斯、伊朗及北韓等國家之外，他說要識別網路犯罪威脅的目標，愈來愈具有挑戰性。

雷伊作證時也談到中國在美國設立警察 站之事，「老實說，實在太離譜。中國政府認為它可以在我們的土地上開設(警察站)，並展開未經協調批准的非法執法行動。不幸的是，這正符合中國政府基本上漠視依法辦事的行事模式，同時威脅、騷擾、跟蹤、監視持不同政見者。」

上周，FBI就在紐約逮捕兩名華裔男子，指協助設立中國警察站，騷擾在美國的政治異見人士。

暗網「難以置信」的危險

雷伊的作證也談到美國國內的犯罪活動。他指出，「暗網」(dark web)已到了令人難以置信的危險性質，對任何人都構成危險；例如包括芬太尼之類的毒品、大規模殺傷性武器的產品等，都在暗網上銷售，所以這是一種全面的，一個令人難以置信的危險犯罪活動的地方。

他表示，FBI目前的重點工作，是打擊在美國國內販運芬太尼的幫派及販毒團伙的威脅，他同時透露FBI正調查墨西哥販毒團伙的一些高層。

雷伊也罕見的披露，FBI在國外全部56個辦事處，正對跨國有組織犯罪集團展開調查，目前的調查行動超過300個而接近400個，目標是犯罪團伙的高層。

雷伊作證主要是爭取撥款，他說若減少對FBI的預算，意味街頭會有更多的暴力犯罪 分子。