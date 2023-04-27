打開死結 台灣應推更高層級政治對話

辜汪會談30年後的今天，人們發現，辜汪兩老曾嚮往的兩岸因開啟交流互動而結束仇視，走向融合統一的願景，不但並未實現，反而彷彿回到了1950年解放軍準備渡海的前夜，戰火一觸即發。

按當年兩岸或至少是中國大陸一方的路徑圖，辜汪會談後，兩岸除了共同構建一個事務層級的協商機制外，辜汪兩人則以兩岸最高領導人的代理人身分，另外形成一個高層級的對話渠道，負責高層次政治對話，期在最終覓得兩岸和平統一的方法與進路。

不過，此一設想很快就成為泡影。辜汪會的第二年，李登輝即在與日作家司馬遼太郎對話時說出「身為台灣人的悲哀」，表露台獨意向；其後兩年又因突破華府框限訪美，以及首度實施總統直選，導致北京 怒不可遏地兩度以導彈演習回應。兩岸和解趨勢首次遭到逆變，武力恫嚇為雙方關係注入不安。

當辜汪在1998年再次晤面時，雙方互信實已脆如蟬翼。辜振甫銜命將「波莰坦公告」作為中華民國 據有台灣的法理依據，但此論卻在凸顯台灣只屬於中華民國，與中華人民共和國無涉；隔年李登輝發表「兩國論」後，兩岸矛盾檯面化，並開始了此後危疑震撼的歷程。

後20年是台獨路線狂飆的年代；雖有馬英九 執政八年時的短暫和平，但統一願景卻也已杳然無蹤，台獨民意更與日俱增。

觀察30年歷程，兩岸走向背離，其實是北京未能提出「一國兩制」框架以外的政治方案向台灣號召，而台灣更是在併吞恐懼中錯誤地選擇台獨路線所共同導致的。

另一重要因素，則與辜汪原應扮演的高層級政治對話遲遲不能展開有關，在兩岸已陷入武統死胡同的此刻，台灣有必要以宏大視野推進比當年辜汪更高層級的兩岸政治對話，以打開死結，並為未來政治談判鋪墊土壤。