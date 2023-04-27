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台海30年緊張升溫 辜汪會談只能追憶？

記者羅印冲／專題報導
海基會董事長辜振甫(坐者右)與大陸海協會會長汪道涵(坐者左)30年前簽署「兩岸公證書使用查證協議」等四項文件，如今兩岸文書驗證工作在海基會的業務占比將近一半。(本報系資料照片)
海基會董事長辜振甫(坐者右)與大陸海協會會長汪道涵(坐者左)30年前簽署「兩岸公證書使用查證協議」等四項文件，如今兩岸文書驗證工作在海基會的業務占比將近一半。(本報系資料照片)

「想到這30年前後的變化，我感到非常痛心…30年前，我們多麼努力，終於辦成『辜汪會談』，促使兩岸關係從對抗走向和解，但如今台灣民眾又面臨戰爭恐懼，執政黨為何就不能讓人民安生？」某個微雨的台北午後，30年前肩負「辜汪會談」籌備任務的海基會前副董事長兼秘書長邱進益，在文山區家中感慨說道。

1993年4月27至29日，海基會董事長辜振甫和大陸海協會長汪道涵在兩岸政府授權下，於新加坡舉行「辜汪會談」；是1949年兩岸分治以來，雙方代表首度正式接觸，象徵兩岸走向和解、開啟制度化協商新時代。

辜汪會談能順利舉行，並簽署公證書查證、掛號函件查詢、聯繫與會談制度及會談共同協議等四項協議，關鍵在於前一年(1992年)香港會談，及會談後雙方透過函件確認對於「一個中國」問題的共識。

至於「一個中國」涵義，根據台方當年向海協會提出表述方案，第八案指出，「雙方雖均堅持一個中國的原則，但對一個中國的涵義，認知各有不同。」海協會覆函海基會表示「充分尊重並接受」。

據此，國民黨副主席夏立言強調，當年沒有「一中各表」，就不會有九二共識，也不會有辜汪會談。辜汪會談證明九二共識的存在與功能。

夏立言並以馬英九訪大陸為例，馬公開提到中華民國、九二共識、憲法及總統身分，充分證明辜汪會談後開啟的兩岸交流對話，有建設性與延續性。

馬英九執政八年，兩岸在九二共識基礎上迎來大交流，於2015年11月舉行兩岸分治66年來，首度兩岸領導人會談(馬習會)，地點同在舉辦辜汪會談的新加坡。

然而，九二共識卻持續遭到綠營質疑，甚至連藍營內部都一度出現雜音。邱進益認為，這與九二共識被扭曲有關，「民進黨把九二共識與一國兩制畫上等號，是不道德的」。

民進黨不接受九二共識，也提不出更好的方案。蔡政府執政以來，兩岸關係急凍，當前台海情勢就如英國經濟學人封面報導，成為全球最危險地區。而美中對立也加劇台海緊張，去年8月和今年4月，中共對台發動圍台、環台軍演，台灣被視為美國遏制大陸崛起的棋子。

回望30年前開啟的兩岸新頁，台海情勢又面臨新的轉捩點，當年開創的和解大道已然傾頹，站在戰爭與和平的十字路口，或令人感慨，超越兩岸歧見與黨派之見的辜汪會談，難道只能成為追憶？

馬英九 新加坡 夏立言

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