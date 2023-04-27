辜汪會談30周年 李大維：兩岸溝通停滯 只會誤判

1993年4月27日，時任海基會董事長辜振甫(右)與大陸海協會會長汪道涵(左)在新加坡舉行「辜汪會談」。(本報系資料照片)

4月27日是辜汪會談30周年，台灣海基會董事長李大維指出，30年前辜汪兩位先哲「以民為念、人民優先」，在不設任何政治前提的情況下面對面會談，這樣的精神與原則在30年後更值得深思。他強調，兩岸溝通停滯只會帶來猜忌與誤判，呼籲中國大陸以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則表示，堅定維護「九二共識」政治基礎，才是對汪辜會談最好的紀念。

海基會26日舉辦「紀念辜汪會談30周年—回顧與前瞻」座談會。李大維在致詞時指出，辜振甫先生與汪道涵先生於1993年4月27日在新加坡 舉行「辜汪會談」，並且簽署四項協議，為兩岸制度化聯繫會談奠立基礎。

李大維說，回顧30年前「辜汪會談」最重大的意義，在於兩岸政府為了保障雙方人民權利，授權兩會 建立制度性的聯繫會談，就相關事務性議題進行溝通協商，其中最關鍵就是彼此願意遵守「擱置爭議、相互諒解、務實協商」的精神，以及「對等、尊嚴」的原則。

他指出，隨著疫情 趨緩，兩岸交流逐漸回溫，未來因交流衍生的問題將愈來愈多。「我們不希望兩岸的溝通停滯，因為這樣只會帶來猜忌與誤判，而猜忌與誤判正是衝突產生的不穩定因子」。

李大維再度喊話對岸，兩岸任何形式的衝突只會帶來不可磨滅的傷害，「期待中國大陸政府能以更開闊的心胸走出舊框架、以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係」。

朱鳳蓮26日在國台辦例行記者會上則表示，當前兩岸關係形勢下，汲取汪辜會談歷史經驗和有益啟示，堅定維護「九二共識」政治基礎，堅持兩岸關係和平發展正確方向，努力增進兩岸同胞利益福祉，共同開創中華民族偉大復興未來，是對汪辜會談最好的紀念。