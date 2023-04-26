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日本民營太空船挑戰登月失聯 執行長：必須假設已經失敗

編譯彭尚興／綜合25日電
日本民營企業ispace的「白兔-R」M1登月艙在降落月球時失聯，民企登月首例壯舉恐落空，ispace創辦人兼執行長袴田武史(前)率公司員工鞠躬道歉。(歐新社)
日本民營企業ispace的「白兔-R」M1登月艙在降落月球時失聯，民企登月首例壯舉恐落空，ispace創辦人兼執行長袴田武史(前)率公司員工鞠躬道歉。(歐新社)

原本預定美東時間25日中午12時40分左右降落月球表面的一艘小型無人太空船，突然在最後關鍵時刻與地面控制中心失聯，極有可能已經墜毀，也讓ispace成為民間企業登月首例的壯舉恐暫時告終。

圖為「白兔-R」M1登月艙的模型。(歐新社)
圖為「白兔-R」M1登月艙的模型。(歐新社)

日本新創私人航太公司ispace建造的「白兔-R 任務一號」(Hakuto-R Mission 1)於11時40分(日本時間26日凌晨0時40分)啟動主引擎，脫離月球軌道，開始降落程序。目的地是月球近地面東北象限的阿特拉斯隕石坑(Atlas Crater)。

但大約一個小時後，預定著陸時間已過，位於東京的任務控制中心卻始終接收不到白兔的訊號。ispace的直播串流影像中可以看到，控制中心內不同國籍的工作人員，各個面無表情地望著螢幕，手指飛快地敲打電腦鍵盤，試圖查出究竟發生什麼狀況。

約莫又過了半小時，ispace創辦人兼執行長袴田武史(Takeshi Hakamada)在網路直播中說：「我們失去聯繫，所以我們必須假設我們無法完成登陸月球表面。」

白兔號去年12月由美國太空科技公司獵鷹9號火箭(SpaceX Falcon-9)搭載，從佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)基地發射升空；它採取了較為迂迴但節省能源的途徑，在3月時進入月球軌道。一個月來，地面的工程師和管制人員不斷檢查高約7.5呎的無人太空船上各項系統，為登陸月球表面做準備。因為一旦引擎發動，白兔號只有平安著陸或墜毀月球表面兩種結局，無法放棄任務，重回月球軌道，等待另一次降落機會。

任務控制中心的工程師仍在試圖與白兔號取得聯繫。袴田表示，「唯有取得太空船上的數據，我們才能學取教訓，用於未來兩次任務上。」

美國航空暨太空總署(NASA)於2018年推出一項名為「月球商業運載服務」的計畫(Commercial Lunar Payload Service Program)，希望能鼓勵民營業者投入月球探險，創造太空產業。NASA打的算盤是，租用私人太空船運送器材物資到月球會比自行建造火箭更符合經濟效益，而且業者之間的競爭將有助於進一步降低火箭發射成本。類似的計畫已經在國際太空站上看到成效。

目前只有美國、前蘇聯和中國的太空船成功在月球表面著陸，後二者使用的都還是無人太空船。印度和一家以色列私人公司近年來的嘗試都以失敗收場。

太空 日本 NASA

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