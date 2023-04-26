探測、採礦、載人…利潤巨大 民間企業搶登月實驗前仆後繼

日本 ispace公司的登月太空船白兔號失聯，民間企業登月實驗失敗，但仍將前仆後繼，原因在於利潤巨大。

紐約時報 報導，企業到月球採礦，首要目標是氦-3，廣布在月球表面的風化層，據估計多達100萬噸，可做為未來地球上核融合發電廠的燃料。其它可用於電子產業的稀土，也可從月球土壤和岩石採得。

美國太空總署(NASA)的「商業登月艙運載服務」計畫，著眼於民間企業的登月生意。太空總署則根據自己仰賴民間太空公司運載太空人 到國際太空站的經驗，經營「商業登月艙運載服務」生意。

從太空總署的觀點，買民間太空船的座位，把自己的儀器和設備運到月球，比自己製造太空船便宜；和民間合作，創造「登月產業」，是太空總署的生意經。

不過，到目前為止，太空總署拿不出什麼傲人的成績。經過多年的推遲，今年終於要出兩趟「商業登月艙運載」任務。原本成立來爭取運載登月契約的公司，有些已經倒閉。

登月探測、採礦、開發不是什麼很新穎的生意理念。2007年，探索獎基金會( X Prize Foundation)提供2000萬元獎金，鼓勵民間企業或組織參加「登月比賽」，誰先把太空船送上月球，在上面從A地點移動500公尺(1640呎)到B地點，再從B地點把整個過程的資料，包括錄影，傳回地球，獎金就歸這企業或組織。

懸賞過了11年，有志參賽的團隊，沒一隊有本事發射升空。其中，匹茲堡的天文機器人科技公司(Astrobotic Technology )和日本的ispace公司仍不斷嘗試，這些勇往前進的企業主認為，就算沒有這筆獎金，他們照樣可以發展出最後會賺錢的太空生意。

ispace有本錢繼續往登月路前進，因為日本航空、星辰手表(Citizen)公司、鈴木汽車等企業相繼贊助。