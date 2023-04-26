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探測、採礦、載人…利潤巨大 民間企業搶登月實驗前仆後繼

記者張聲肇／綜合報導

日本ispace公司的登月太空船白兔號失聯，民間企業登月實驗失敗，但仍將前仆後繼，原因在於利潤巨大。

紐約時報報導，企業到月球採礦，首要目標是氦-3，廣布在月球表面的風化層，據估計多達100萬噸，可做為未來地球上核融合發電廠的燃料。其它可用於電子產業的稀土，也可從月球土壤和岩石採得。

美國太空總署(NASA)的「商業登月艙運載服務」計畫，著眼於民間企業的登月生意。太空總署則根據自己仰賴民間太空公司運載太空人到國際太空站的經驗，經營「商業登月艙運載服務」生意。

從太空總署的觀點，買民間太空船的座位，把自己的儀器和設備運到月球，比自己製造太空船便宜；和民間合作，創造「登月產業」，是太空總署的生意經。

不過，到目前為止，太空總署拿不出什麼傲人的成績。經過多年的推遲，今年終於要出兩趟「商業登月艙運載」任務。原本成立來爭取運載登月契約的公司，有些已經倒閉。

登月探測、採礦、開發不是什麼很新穎的生意理念。2007年，探索獎基金會( X Prize Foundation)提供2000萬元獎金，鼓勵民間企業或組織參加「登月比賽」，誰先把太空船送上月球，在上面從A地點移動500公尺(1640呎)到B地點，再從B地點把整個過程的資料，包括錄影，傳回地球，獎金就歸這企業或組織。

懸賞過了11年，有志參賽的團隊，沒一隊有本事發射升空。其中，匹茲堡的天文機器人科技公司(Astrobotic Technology )和日本的ispace公司仍不斷嘗試，這些勇往前進的企業主認為，就算沒有這筆獎金，他們照樣可以發展出最後會賺錢的太空生意。

ispace有本錢繼續往登月路前進，因為日本航空、星辰手表(Citizen)公司、鈴木汽車等企業相繼贊助。

太空人 日本 紐約時報

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