中國「祝融號」火星探測器為何休眠至今 原因竟是…

中國首個火星探測器「祝融號」在休眠後一直未能醒來，可能是覆蓋的沙塵太厚，使太陽能板發電不足。圖為在珠海航展亮相的「祝融號」模型。(路透)

中國首個火星 探測器「祝融號」去年5月在火星上自主進入休眠狀態後，至今未能「自主喚醒」恢復活動，中方打破沉默對外證實，可能是太陽能板上落覆過多的沙塵。

中國官媒引述火星探測工程總設計師張榮橋說，當初「祝融號」休眠是為度過火星寒冷、多塵及太陽光照不足的冬季。目前火星已經進入春天，但火星車仍未自主喚醒，最大可能就是不可預知的火星沙塵累積，導致發電能力降低，不足以使它蘇醒。

路透報導說，美國太空 總署(NASA )一個環繞火星的探測器上安裝的攝像機發回的圖像顯示，中國的火星車至少從去年9月就沒有移動過。

240公斤重的「祝融號」火星車裝備有六個科學儀器，包括一個高清真地勢攝像機，負有研究火星地表土壤和環境的使命。火星車還使用穿地雷達在火星上尋找古代生命的跡象，包括任何地下水和冰層。

據張榮橋介紹，「祝融號」自2021年5月降落火星後，已度過358個火星日，累計巡視1921公尺。他說，「祝融號」的設計壽命是90個火星日，如今已經超期服役了，所有計畫的專案都已執行，收集了許多科學資料。

中國是繼美國之後第二個在火星上成功部署探測車的國家。

除「祝融號」火星車外，火星上還有兩個美國的機器人探測車一直在運作。NASA的「堅韌號」(Perseverance)探測器在火星表面運行了兩年多，而探測器「好奇號」(Curiosity)已經運行了超過十年。