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暖化嚴重 花粉期多3周、花粉量增2成 全國1/4成人罹花粉症

編譯俞仲慈／綜合25日電
受到氣候暖化影響，近年的花粉期更長、密度更大，使許多成年人首次出現過敏症狀。(Getty Images)
受到氣候暖化影響，近年的花粉期更長、密度更大，使許多成年人首次出現過敏症狀。(Getty Images)

今年春天以來，全國有越來越多成年人出現過敏性花粉症，根據聯邦疾病防治中心(CDC)首次針對成年人季節性過敏疾病，進行的調查報告顯示，2021年全國約有四分之一成年人罹患花粉症，主要原因就是氣候變遷造成。

喬治華盛頓大學(George Washington University)耳鼻喉醫師涂馬拉(Neelu Tummala)引述2021年一份研究報告表示：「現在花粉季節比30年前延長約三周時間，空氣所含花粉量也增加約20%。」 

由於全球暖化日益嚴重，空氣含碳量增加，導致植物和樹木產生更多的花粉，過敏暨哮喘病學者范曼(Stanley Fineman)稱之為「花粉風暴」(pollen storm)：「花粉數量，尤其是今年春季比過去高得多。」

由於罹患花粉症的人數增加，加重醫療負擔，嚴重者甚至影響生活品質，「花粉過敏季節不只令人討厭，還會影響認知功能、睡眠品質。」涂馬拉表示。

由於花粉數量增加，原本沒有過敏反應的人也開始受到花粉症的困擾，例如紐約布魯克林區32歲女教師威爾森(Kiara Wilson)表示，過去幾年春天，頂多喉嚨發癢，但今年症狀突然加劇，「我無法停止打噴嚏，一連打50至75次噴嚏，我真的頭一回不得不去買抗過敏藥。」

至於一般民眾如何判斷是否有過敏反應，紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)過敏症醫師巴塞特(Clifford Bassett)表示：「我認為最明顯的症狀就是眼睛、鼻子和喉嚨會發癢，如果是感冒或鼻竇炎就不會發癢。」

而且部分患者症狀嚴重，必須服用更高劑量的抗過敏藥，或搭配其他治療，「以前只要使用鼻內類固醇就可痊癒，但現在必須先用洗鼻壺沖洗鼻腔，然後再服用類固醇。」涂馬拉醫師表示。

范曼醫師也建議，若想避開花粉，外出最好戴帽子和太陽眼鏡，並在返家後立即沖澡、勤洗衣物，並選在花粉數量較低的早晨出門，「如果需要出門，早上是好時機。」

過敏 聯邦疾病防治中心 醫學

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