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赴中入境再放寬 4/29起免PCR 改用48小時快篩陰

記者廖士鋒／綜合報導
中國進一步放寬入境防疫措施，29日起對所有赴中旅客，航空公司不再查驗登機前檢測證明。(新華社)
中國進一步放寬入境防疫措施，29日起對所有赴中旅客，航空公司不再查驗登機前檢測證明。(新華社)

中國自去年底以來持續放寬防疫措施，最新的政策是自4月29日起，對所有赴中旅客，可以登機前48小時抗原陰性（快篩陰性）代替核酸（ＰＣＲ）檢測陰性，且航空公司不再查驗登機前檢測證明。

中國外交部發言人毛寧25日宣布上述政策措施。她指出，為「進一步便利中外人員往來」，本著科學精準、安全有序的原則，中國將進一步優化遠端檢測安排。

中國外交部25日宣布，自29日起，所有前往中國的人可用登機前48小時內抗原檢測，...
中國外交部25日宣布，自29日起，所有前往中國的人可用登機前48小時內抗原檢測，代替核酸檢測，航空公司不再查驗登機前檢測證明。圖為24日的北京大興國際場，旅客稀少。(路透)

除上述措施，中國官方還提醒出入境人員做好行前自我健康管理和監測，嚴格遵守中國及當地的防疫要求。毛寧並提到，中國將繼續根據疫情形勢，科學優化防控政策，更好地保障中外人員安全健康有序往來。

此前，中國官方在去年12月27日發布「關於中外人員往來暫行措施的通知」，規定今年1月8日起，就遠端檢測的部分實施行前48小時進行核酸檢測，結果為陰性者可赴中，無需向中國駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再赴中。

至於兩岸航線，則自4月1日起，已由原來的雙向要求旅客行前48小時內核酸檢測結果為陰性，縮短為24小時內快篩檢測陰性，旅客在出入海關時，填入健康申明卡。

檢測 防疫 疫情

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