奧克拉荷馬學院槍案1死 兇手落網

奧克拉荷馬州羅斯州立學院24日發生槍擊事件，一名男子遭射殺死亡，凶嫌被捕。圖為警方封鎖校園，學校取消當天課程。(美聯社)

奧克拉荷馬州羅斯州立學院(Rose State College)24日發生槍擊 事件，一名男子開槍射殺另一名男子，據警方消息，無其他傷亡報告，校園在槍案發生後短暫封鎖並取消當日課程。

中西部城(Midwest City)警察局長波特 (Sid Porter)說，涉案的兩名男子「透過家庭狀況認識」，但並未詳細說明兩人的關係及開槍原因，也沒有透露他們是學生或學校職員。

羅斯州立學院位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)外圍，校內學生約1萬3000人，犯罪現場的封鎖線圍繞校園中心的人文學科大樓，來自多個執法單位的官員也在現場。

波特說明，受害人中了一槍，被指派巡視校園的警員接獲一人中槍的通報，前往現場查看發現帶有武器的嫌犯，嫌犯與校警對峙，警方命令嫌犯放下槍枝，嫌犯遵循指令後被逮捕。

學生麥克柯爾梅克(Kevin McCormack)接受採訪表示，聽到槍聲當下他正在校園內與朋友會面，他們看到一名男性倒地，旁邊有另一名男子手拿著槍，一名女性試圖讓該男冷靜，麥克柯爾梅克一行人立即離開現場。

槍案發生後羅斯州立學院在推特 發布消息：「校園目前有活躍槍手，請尋找掩護，遵循執法部門官員的指示，稍後會公布更多資訊。」

封鎖解除後，羅斯州立學院取消當日課程，校園內的人員被要求離開；校方在推特發布公告：「請避開人文與行政大樓南方的區域，24日剩餘的所有活動與課程全部取消。」

波特表揚學生與學校人員在封鎖期間做出的回應，他提到，該校在幾周前曾演練面對槍擊案發生時該如何反應。

波特說：「封鎖的速度很快，我認為他們做得非常出色，聽從校方指示，大家趴下躲避不表現恐慌，因為我們不知道發生了什麼事。」