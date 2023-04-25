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佛州2歲男童非死於鱷吻 警指遭父溺斃

編譯俞仲慈／綜合24日電
佛羅里達州聖彼得堡市警證實，狠心父親莫斯利(中)先殺害母親傑佛瑞(右)，再溺死殺害親生2歲稚子泰倫(左)，而非先前以為死於鱷魚攻擊。(佛州聖彼得堡市警局)
佛羅里達州聖彼得堡市警證實，狠心父親莫斯利(中)先殺害母親傑佛瑞(右)，再溺死殺害親生2歲稚子泰倫(左)，而非先前以為死於鱷魚攻擊。(佛州聖彼得堡市警局)

佛羅里達州聖彼得堡(St. Petersburg)警方24日發表聲明證實，上個月底發生的母子雙亡命案，兇手是被害男童泰倫(Taylen Mosley)親生父親、21歲的莫斯利(Thomas Mosley)，而且根據驗屍結果，男童是遭到莫利斯毒手溺水身亡，而非先前誤以為遭到鱷魚攻擊而死。

被控兩項一級謀殺罪的莫斯利，目前羈押在獄。

根據警方表示，3月29日當天是莫斯利生日，泰倫和20歲的母親帕遜‧傑佛瑞(Pashun Jeffery)以及娘家家人都為他慶生，待慶生活動結束，親朋好友陸續離開，只留下莫斯利和傑佛瑞母子獨自留在公寓，不料數小時後，莫斯利返回自己母親家中，雙手、雙臂有明顯傷痕，隨後自行前往醫院接受治療。

第二天3月30日，傑佛瑞娘家家人發現她的住處外有殘留血跡，趕緊通知公寓管理員處理，結果進入公寓內察看，發現傑佛瑞早已死亡，身上有100多處刀傷，同時兩歲男童泰倫下落不明。

警方發動搜索行動，在隔天3月31日，距離住處數哩外的戴爾霍梅斯公園(Del Homes Park)馬喬爾湖(Lake Maggiore)尋獲泰倫遺體，警方當時舉行記者會證實這項不幸消息：「今晚接獲線報，發現一隻鱷魚嘴裡叼著東西，為了找回屍體，已經將鱷魚安樂死，並確認遺體就是泰倫。」而且根據警方公布聲明：「皮尼拉斯郡(Pinellas County)法醫證實兩歲的泰倫死因是溺水死亡。」

傑佛瑞母親拉奇塔·丹森(Lakita Denson)在母子命案案發後，發表聲明表示：「我們很傷心，我們必須著手讓母子兩人安息，要特別感謝我們的家人、帕遜的朋友和同事，在這段時間伸出援手，對我們所有人來說，仍需要大家的禱告。」而且為了籌措喪葬費以及援助受害家屬，已經成立一個捐款專戶GoFundMe，預計募集資金5萬元，但目前已集資逾4萬6000元。

佛羅里達州 GoFundMe

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