「你可能獲和解金」臉書被控洩個資 通知用戶願賠和解金

臉書一些用戶22日收到通知，可能有資格獲得臉書7億2500萬元和解金的一小部分金額。（美聯社）

臉書 (Facebook)母公司Meta去年被控未經同意私自將用戶個人資料分享給「劍橋分析」(Cambridge Analytica)等第三方，一些用戶22日收到臉書官方通知，他們可能有資格獲得臉書7億2500萬元和解金的一小部分金額。

點擊該則通知後會看到一個徽章，上面顯示：「您可能有資格獲得一個訴訟和解的付款。該訴訟稱，臉書與第三方分享用戶數據，而且沒有監控這些數據如何被取得與分享。」

根據美聯社報導，劍橋分析收集多達8700萬名臉書用戶的個資 ，該公司因干預2016年總統大選，幫助川普 競選廣為人知。

Meta已同意和解，但否認有任何不當行為。

和解的最終批准預計要等到9月，但臉書用戶欲提交索賠則不需要等待。

用戶可以在結算網站上證實是否符合資格規定，標準相當簡單：於2007年5月24日至2022年12月22日期間使用臉書的所有美國用戶。

符合資格的用戶可以在線上回答幾個問題後提交索賠，或是透過郵件提交答案。

目前尚無法得知22日當天有多少用戶收到通知，沒有收到通知但符合資格也可以提交索賠申請，提交索賠的最後申請期限是8月25日。