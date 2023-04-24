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「跨性別」代言危機 百威淡啤炒主管、推新廣告救不回

編譯俞仲慈／綜合23日電
「百威淡啤」邀請跨性別網紅代言廣告，引發保守派抵制，不但銷售驟降，行銷副總裁也遭革職。（美聯社）
「百威淡啤」邀請跨性別網紅代言廣告，引發保守派抵制，不但銷售驟降，行銷副總裁也遭革職。（美聯社）

國內啤酒市占率高居首位的百威(Budweiser)啤酒旗下「百威淡啤」(Bud Light)本月初邀請跨性別網紅代言廣告，引發保守派抵制行動，銷售驟降，拖累母公司股價蒸發60億元，儘管推出愛國主義新廣告企圖洗白，並將行銷主管革職，但為時已晚，百威前主管公開表示，母公司高層誤以為爭議會船過水無痕，錯失應變時機，才導致無法善後的結果。

據報導，百威淡啤行銷副總裁海納沙德(Alissa Heinerscheid)已被革職，改由全球副總裁艾倫(Todd Allen)接任後，曾任職於百威母公司安海斯-布希(Anheuser-Busch)十多年的前主管費里克(Anson Frericks)接受Fox News Sunday專訪時表示，跨性別網紅代言廣告根本是一項錯誤的賭注，「我們不會參與社會運動，因為並非客戶想要。」費里克補充表示：「現在有更根本的問題，就是母公司必須選擇要對誰負責，是股東嗎？」

百威淡啤本月初推出的廣告連累母公司股價市值蒸發逾60億元，跌幅近5%；集團首席執行長惠特沃思(Brendan Whitworth)緊急發表聲明滅火，「我們有成千上萬合作夥伴、數百萬粉絲，我們從未企圖撕裂人群，我們的職責是透過啤酒將大家團聚在一起。」

百威淡啤為宣揚企業形象、拓展多元族群客源，特別邀請擁有1080萬粉絲的跨性別網紅穆瓦尼(Dylan Mulvaney)代言廣告，不料卻捅了馬蜂窩，因為穆瓦尼的跨性別身分引來保守派人士反彈，發動抵制，百威啤酒銷量一落千丈，根據密蘇里州一家酒吧老闆表示，瓶裝百威淡啤銷量減少三成、生啤酒銷量更直接腰斬只剩50%。

為了消彌爭議，百威啤酒趕緊推出新廣告，希望一舉洗白企業形象，以百威啤酒吉祥物「駿馬clydesdales」為主角，展開一段拓荒之旅，搭配旁白「這是一個比啤酒更偉大的故事」、「這是美國精神的故事」，在傳遞愛國主義的同時，也強調引以為傲的美國精神，「百威為那些心懷希望、願意面對明日挑戰而努力尋求機會的人而生。」

跨性別 股價 密蘇里州

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