教材納「覺醒派概念」阿拉巴馬學前教育局長遭撤換

遭州長撤換的阿拉巴馬州的學前教育局局長芭芭拉·庫珀。(取自阿州州長辦公室)

阿拉巴馬州 州長艾維(Kay Ivey)21日宣布撤換學前教育局 局長芭芭拉·庫珀(Barbara Cooper)，譴責庫珀使用的教師訓練手冊教授「覺醒派概念」(woke concepts)，因為書中納入包容與結構性種族主義 (structural racism)的言論。

艾維對於這本有爭議的書被分發到州立的幼稚園學前班表達擔憂，她的發言人吉娜·麥奧拉(Gina Maiola)確認這本書是全國幼兒教育協會(NAEYC)的「適當發展習作第四版」(Developmentally Appropriate Practice Book, 4th edition)，麥奧拉說據她了解，該書已經從該州的教室下架。

艾維發布聲明表示：「阿拉巴馬兒童的教育是我作為州長的優先事項，絕不會有分散或剝奪這一任務的餘地，讓我講明白，覺醒派概念與適當的教育無關，其核心引發分裂，在阿拉巴馬任何年齡層的的教室都沒有立足之地，更不用說是我們年紀最小的學生了。」

阿拉巴馬州州長艾維。(美聯社)

保守派政治人物常號召譴責所謂的「覺醒」(woke)教學，學校有時成為多樣性訓練與家長權利的活躍地點。

州長辦公室聲明，艾維事前先要求庫珀發送備忘錄否定該本書，並立即停止使用該教材，辦公室未說明庫柏如何回應州長的指示，但艾維最終決定換掉庫珀並接受她的辭呈。

引起這次風波的書是給學前教育教師的指南，並非教授幼兒的課程。

州長辦公室的新聞稿引用該書的兩個例子，一個討論白人特權，指出「美國建立於系統性與結構性種族主義之上」，另一個例子教授有關LGBTQ+族群的包容，根據美聯社取得的副本，這些引發爭議的內容討論對抗偏見，並確保所有的孩子都能感覺到被接納。

編輯書本的NAEYC是一個全國認證委員會，致力為年輕學童提供高品質的教材及資源，在回覆美聯社的信件中，NAEYC沒有提到艾維的聲明，僅表示該教材是給教師的研究資源。庫珀是NAEYC委員會的成員。