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低收入者犯輕罪 被處高額罰款 司法部稱「違憲」

編譯俞仲慈／綜合3日電
圖為司法部長加蘭德。（Getty Images）
圖為司法部長加蘭德。（Getty Images）

拜登政府為了提供弱勢族群法律救濟，司法部20日發函給全國法官，呼籲不應對中低收入輕罪者處以高額罰款或規費，否則實屬違憲，隔天司法部還邀請曾遭受司法不公待遇的弱勢者露面，以凸顯司法不公造成的傷害。

來自紐奧良的梅茲(Danielle Metz)21日應邀和司法部刑事部門主管派特(Kenneth A. Polite Jr.)公開露面，說明自己的遭遇。

據了解，1993年梅茲因為違反非暴力毒品罪，被法院接連判處三年與20年有期徒刑，時任路易斯安納州東區檢察官的派特，寫信給當時總統歐巴馬尋求協助，但直到2016年梅茲才獲釋出獄，梅茲強調正因為司法放寬判決，讓她成為「展現司法正義活生生的例子」。

助理部長古普塔(Vanita Gupta)辦公室20日向全國法官發出一份備忘錄，要求落實對弱勢族群的司法正義，「犯罪個人債務纏身，無法繳納罰款和規費，然後反覆非必要性入獄，延長緩刑和假釋期限，居無定所、失去工作、駕照、投票權以及家人。」同時警告法官們若對低收入者判處高額罰款可能涉及違憲，「事實證明，對於無力繳款的犯罪個人徵收或強制課徵罰款和規費，將會造成深遠的傷害。」

司法部這份備忘錄等於推翻前總統川普任內，要求檢察官應盡可能採取最嚴苛量刑的規定，而且川普在2010年，還關閉由前司法部長霍爾德(Eric Holder)創立、提供弱勢族群司法救濟的專責辦公室。

現任司法部長加蘭德(Merrick Garland)已重新啟用專責辦公室，並公布一份「最佳執行指南」，以協助地方和州政府重新制定罰款和規費的課徵辦法。刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)首席顧問李文(Marc Levin)表示：「這是刑事司法體系最容易實現的成果，因為這些罪犯並非重新犯案而入獄，而是因為他們沒有錢付罰款。」

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