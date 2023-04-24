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銘記歷史…李將軍孫輩、黑奴後代齊聚阿靈頓宮

編譯徐薏茹／綜合23日電
前奴隸主、李將軍的白人後代，22日聚會團圓，擁抱祖上黑奴的後代。(Getty Images)
前奴隸主、李將軍的白人後代，22日聚會團圓，擁抱祖上黑奴的後代。(Getty Images)

距今160年前，南北戰爭南方聯軍總司令「李將軍」(Robert E. Lee)的農園內，最後一批奴隸終於獲得自由；22日，來自全國各地的奴隸後代聚首於李將軍的故居阿靈頓宮(Arlington House)，參與在阿靈頓國家公墓的李將軍紀念碑舉行的典禮，紀念他們的祖先，除此之外，奴隸主的後代也在此齊聚一堂，一同銘記歷史。

超過100人參與紀念典禮，他們提出要求，呼籲將該地點的名稱改為「阿靈頓宮國家歷史遺址」，並去除李將軍的姓名，將焦點從奴隸主身上轉移，重點放在曾被奴役的奴隸，他們的價值被忽視，很容易就被遺忘。

哈蒙德(Stephen Hammond)說：「黑人的歷史就是美國的歷史。」他是組織這場紀念活動的主要負責人之一，他的祖先西法克斯(Charles Syphax)曾是阿靈頓宮的奴隸，「李將軍在這裡有一段歷史，但還有其他許多人也曾經在這裡擁有一段歷史。」

來自全國各地前南軍名將李將軍擁有奴隸的後代與李將軍後人22日，在李將軍故居阿靈頓...
來自全國各地前南軍名將李將軍擁有奴隸的後代與李將軍後人22日，在李將軍故居阿靈頓宮團圓聚會，一同銘記歷史。(Getty Images)

在奴隸後代的要求下，維吉尼亞州民主黨聯邦眾議員拜爾(Don Beyer)、民主黨聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)去年在國會提案，將「李將軍紀念碑」從阿靈頓宮的官方名稱中移除，在眾院委員會的投票未達門檻，今年他們打算再度提案，拜爾樂觀認為有望在今年過關。

拜爾22日表示：「我們最不需要的就是替那些背叛國家的人設立紀念碑。」

李將軍的曾曾孫女崔西·李·克汀伯格(Tracy Lee Crittenberger)坦承，拜爾的話「有點刺人」，但她說：「我完全明白拜爾所說的，不能躲避這件事，不要粉飾事實。」

克汀伯格表示她完全支持將曾曾祖父的名字從該地去除，「這不只是李將軍博物館，這裡必須具有包容性。」

南軍名將李將軍所擁的黑奴後代在22日團圓聚會上，帶來黑奴後代們一針一線縫製的薄被...
南軍名將李將軍所擁的黑奴後代在22日團圓聚會上，帶來黑奴後代們一針一線縫製的薄被，象徵團結、堅忍，克服有因難挑戰。(Getty Images)

許多參與活動的人表示，美國至今仍在為種族問題煩惱，仍在竭盡全力尋找向前的道路。奴隸主與奴隸的後代齊聚一堂，展現的並非緊張與不安的情緒，而是修復的力量，希望在怨恨與分歧的時期，這次聚會能促進進一步的和解。

活動最後，來自各家庭的代表簽署一份後代子孫與國家公園管理局的聯合承諾聲明，宣揚他們的意願，讓阿靈頓宮在未來能更充分反映所有曾居住於此的人們的生活。

民主黨 維吉尼亞州 眾院

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