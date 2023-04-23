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川普長期盟友倒戈挺德桑提斯 出任挺德行動委員會主席

編譯俞仲慈／綜合22日電
前總統川普的長期盟友賴克紹轉挺佛州州長德桑提斯(圖)後，德桑提斯聲勢看漲。圖為德桑提斯21日前往智庫傳統基金會年度領袖峰會演講。(歐新社)
前總統川普的長期盟友賴克紹轉挺佛州州長德桑提斯(圖)後，德桑提斯聲勢看漲。圖為德桑提斯21日前往智庫傳統基金會年度領袖峰會演講。(歐新社)

前總統川普21日發表聲明，宣稱佛州是「全國生活成本最低的州、也是最糟糕的州」，引發佛州人不滿，力挺佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)參選總統的超級政治行動委員會「永不退縮」(Never Back Down)，表示要出資讓川普搬離佛州。

川普的長期盟友、前內華達州檢察長賴克紹(Adam Laxalt)22日也宣布倒戈，出任「永不退縮」主席，支持德桑提斯角逐2024大選。

卸任後定居在佛州的川普21日發表聲明，宣稱佛州是全國生活成本最低的州，「佛州已然是生活、機會、工作、退休、養家活口等等最糟糕的州之一」。此言一出，得罪佛州人以及支持德桑提斯陣營。

「永不退縮」執行長楊科斯基(Chris Jankowski)透過聲明回嗆川普：「川普表示佛州是最糟糕的一州，嚴重貶低佛州，我們打算提供經濟援助，幫助川普搬家、幫助他搬到心愛的加州，如此一來可便於他接近好朋友。」楊科斯基並強調：「因為德桑提斯州長取得令人難以置信的成功，所以很多人都搬到佛州，好消息就是沒人會注意川普何時搬家。」

超級政治行動委員會「永不退縮」支持德桑提斯出馬角逐2024年大選，並於本月發布第一支全國性廣告，據悉該個廣告至少花費100萬元製作播放，向共和黨支持者宣揚「和民主黨人戰鬥、而非和共和黨人戰鬥。」不但藉此反擊川普對德桑提斯的窮追猛打，並且對川普陣營挖角成功。

 「永不退縮」22日證實，賴克紹獲邀出任該組織主席。賴克紹向來力挺川普，2020年負責川普在內華達州的競選活動，並且和川普一樣宣稱競選中存在舞弊，因此川普團隊在搖擺州提起的選舉訴訟，皆由賴克紹負責擔任發言人。

不過外界鮮少知道，賴克紹和德桑提斯早年在海軍服役期間曾是室友，先後擔任過海軍軍法署署長，並曾在伊拉克服役，長期以來私交甚篤。

川普 佛州 德桑提斯

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