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哈欽森、潘斯等多位共和黨要角 最快本周加入總統提名戰

記者胡玉立／綜合報導
本周更多共和黨要角將投入總統提名選戰，前總統川普民調遙遙領先的情形有可能變化。圖為他21日出席佛州麥爾茲堡的一場共和黨餐會。(美聯社)
本周更多共和黨要角將投入總統提名選戰，前總統川普民調遙遙領先的情形有可能變化。圖為他21日出席佛州麥爾茲堡的一場共和黨餐會。(美聯社)

在歷經數月平靜後，新一波角逐白宮大位的共和黨要角，最快本周開始加入角逐2024年總統大選提名的行列；選舉劇情將不再只是環繞在前總統川普和佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)的衝突上。即將啟動競選列車的參選人包括：前阿肯色州長哈欽森(Asa Hutchinson)、前副總統潘斯(Mike Pence)、前新澤西州長克里斯蒂(Chris Christie)及南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)等。

其中，哈欽森訂於25日宣布參選。潘斯表示，他的計畫將在「數周而非數月」內底定；潘斯參選細節最早5月、但也可能在6月公布。史考特已組成參選總統研究委員會，預計在類似時段宣布參選。克里斯蒂上周在新罕布夏州、亦即全國第一個初選州的市民集會表示，自己將在「未來幾周內」做出參選決定。

現階段堪稱宣布參選的關鍵時刻。一方面，呼聲很高的德桑提斯尚未正式宣布參選，但佛州共和黨議人卻持續有人表態支持川普，黨內部分人士擔憂他在墮胎和LGBTQ權利等問題上的立場，可能讓他難以勝選。川普最近幾周鞏固了領頭羊地位，即便在紐約遭刑事起訴之後亦然，但他2020年大選輸給民主黨對手拜登後，持續面臨亞特蘭大和華府檢察官積極調查，勝選能力也不斷受到質疑。

其他潛在競爭對手視此局勢為取代領跑者的空檔；部分策士甚至希望川普和德桑提斯惡鬥，會讓看不下去的選民改尋替代人選。保守派政治訪談節目主持人艾德(Larry Elder)20日宣布參選；一直非正式為艾德提供建言的前川普顧問藍薩(Bryan Lanza)表示，「未捲入混戰的第三參選人趁勢出頭，並非罕見」，支持率低於10%的參選人為成為「第二梯隊領袖」，將展開激戰。

其他已宣布參選的共和黨總統參選人官方名單還包括：前聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)、37歲生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

川普 共和黨 德桑提斯

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