川普「署名慰問信」成選戰新策略 比以前更擅長傳統戰

佛羅里達州共和黨 籍聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)的父親去年1月車禍身亡時，她收到兩封來自佛州共和黨要角的慰問信，一封來自前總統川普 ，另一封來自佛州州長夫人凱西‧布萊克(Casey Black)。紐約時報報導，署名慰問信成為川普與佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)過招的新戰場。

川普的慰問信署名「唐納」(Donald)，更顯親切，而德桑提斯的信件則由夫人布萊克署名。

這兩封慰問信對魯納而言意義重大，魯納去年角逐眾院選戰時，獲得川普與德桑提斯的鼎力支持，但她決定在2024年總統大選中支持川普。

魯納準備飛往川普私宅海湖莊園(Mar-a-Lago)出席受邀晚宴前受訪表示，「川普的操作屬於個人的，你會願意花時間了解未來將一起合作的人，這確實會有差異」。

這種個人風格的操作凸顯德桑提斯的政治弱點，且他與川普的背書戰爭已趨白熱化。

儘管川普官司面臨刑事控罪且可能被控更多罪名，但他仍持續以犧牲全美最受歡迎州長之一為代價，擴大自己在共和黨的支持率。

紐時指出，川普此舉更反映出他的新策略，他比以前更擅長以傳統方式打選戰。

川普向來被視為共和黨的熱門人選，FiveThirtyEight全國民調顯示，川普的支持率領先德桑提斯近25個百分點。

紐時指出，相較於川普角逐白宮游刃有餘，德桑提斯在首次角逐總統大選與佛州州長職務之間，難以找到平衡。

德桑提斯3月接受「時代雜誌」(The Times)訪問時，自詡為「熱門商品」，在那之後，德桑提斯的民調更加落後川普。

德桑提斯先前在全美巡迴為新書宣傳時，也難與潛在支持者建立連結；他本月在密西根州的一次活動中，甚至惹毛部分黨員；共和黨人私下埋怨，德桑提斯在早上的活動中很少與人交談，下午則拍著照便離開趕場。

國會議員已經選邊站，現已有47人表態支持川普，德桑提斯則只有三人支持；國會幕僚表示，川普團隊積極爭取共和黨眾議員的支持，川普甚至親自打電話，邀請議員到海湖莊園參加晚宴。