百萬富豪湧進德州奧斯汀 人數10年增加逾1倍

德州奧斯汀近年飛速發展，百萬富翁在十年內增加一倍，成為美國富豪人口增長最快的城市。(Getty Images)

「新世界財富」(New World Wealth)數據顯示，德州 奧斯汀的百萬富豪人口數過去十年來增逾一倍，成為美國富豪人口成長最快速的城市。

英國倫敦投資 移民公司「Henley & Partners」與全球財富情報機構「新世界財富」最新公布共同研究報告指出，截至2022年底，資產超過100萬元的德州人約有3萬500人，比2012年增加102%。

過去幾年來，許多主流科技公司已將總部遷到奧斯汀，其中最著名的便是特斯拉(Tesla)與甲骨文(Oracle)。

阿莫爾斯說，「科技業快速成長，奧斯汀被譽為矽山(Silicon Hills)，該市的高級住房市場蒸蒸日上且快速成長。」

就全球來看，百萬富豪人口數成長最快速的是中國杭州，當地有電商巨頭阿里巴巴(Alibaba)以及科技巨擘網易(Netease)的總部；杭州的百萬(美元)富豪居民過去十年來成長105%，來到3萬400人。

整體而言，紐約是全球最富裕的城市，約有34萬名百萬富豪，東京則以29萬300人排名第二。

不過，紐約與東京的成長故事迥異，紐約的百萬富豪人口數在2012年到2022年增加40%，東京則在同期內減少5%。

全球約有1500萬人是投資超過100萬元的投資富豪，美國城市占了前十大城排行榜的三位，除了紐約市之外，另兩城為舊金山灣區(排名第三，百萬富豪人數28萬5000人)，以及洛杉磯(排第六，百萬富豪人數20萬5400人)。

中國有三個城市擠進前十名，分別是排名第七到第九的香港 (12萬9500名百萬富豪)、北京(12萬8200名百萬富豪)和上海(12萬7200名百萬富豪)，其中香港的百萬富豪人口數過去十年減少27%，從2012年的第四名降至2022年的第七名。