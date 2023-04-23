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Google母公司執行長皮柴 去年薪酬高達2.26億元

編譯黃淑玲／綜合22日電
谷歌母公司的執行長皮柴去年的薪酬達2.26億元，使他成為全球薪資最高的執行長。(路透)
谷歌母公司的執行長皮柴去年的薪酬達2.26億元，使他成為全球薪資最高的執行長。(路透)

谷歌(Google)母公司字母(Alphabet)執行長(CEO)皮柴(Sundar Pichai)因為領到三年一次的股票獎勵，去年薪酬飆高到2.26億元，成為全球薪酬最高的企業領導人之一。

根據字母21日申報的資料，皮柴2022年薪酬當中，股票獎勵金額到達2.18億元。2021年沒有領股票獎勵時，他的總薪酬為630萬元。過去三年，皮柴薪酬方案內的薪資部分，則是維持在年薪200萬元。

彭博資訊指出，50歲的皮柴在一個競爭更為激烈的產業中領導公司，例如最近紅到發紫的新創公司OpenAI產品ChatGPT，就對Google的搜尋霸主地位帶來極大威脅。另外，科技業的大環境走弱，公司也受累。字母的股價在2022年跌了39%，還好今年來已反彈19%。

皮柴的股票獎勵是三年一付，前一次2019年領取時，他那年的薪酬甚至衝到2.81億元。

執行長薪酬在最近這波大裁員裡，成科技業界特別敏感話題，字母公司也削減了許多人力。蘋果執行長庫克就因為過去兩年每年薪酬可以拿到1億元，招致眾怒，今年他將會少領一些。

字母今年1月開始裁減約1.2萬個職位，占全球人力6%，在那之前，已經採取了數個月的節約開支措施，並調整業務優先順序。去年字母全體受雇員工的薪酬中位數為27萬9802元，皮柴的薪酬是這個中位數的808倍。

字母 股票 Google

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