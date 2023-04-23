旗下企業壞消息頻傳 馬斯克資產24小時蒸發130億

億萬富豪馬斯克旗下的特斯拉、推特和SpaceX公司接連傳出不利消息，使他的財富在一天之內蒸發130億元。(路透)

億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)旗下掌管的企業遭遇一連串挫敗，他的財富在短短24小時內蒸發約130億元。

20日太空探索科技公司(SpaceX)無人載具「星艦」(Starship)在升空約四分鐘後爆炸成一團火球，同一日，電動車巨頭特斯拉 (Tesla)報告令人失望的第一季成績，股價下跌9.75%，收益暴跌逾20%。

不僅如此，馬斯克去年收購的推特 (Twitter)也傳來壞消息，他推出的「藍勾勾」身分認證標章付費制受到反彈，多個知名用戶拒絕支付每個月8元的費用。

馬斯克暴跌的淨資產以特斯拉的打擊最為嚴重，而130億元的跌幅是今年迄今最大的虧損。

仍擁1640億元資產 穩坐全球第2富

儘管度過慘澹的一日，不過根據彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaire Index)的數據，馬斯克仍擁有總值1640億元的淨資產，財富排名全球第二，僅次於全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾特(Bernard Arnault)。

據報導，馬斯克透過內部電子郵件告知Space X員工，儘管星艦試射失敗，他對於Space X仍抱持樂觀態度。

但特斯拉20日股價大跌近10%，馬斯克將很難在特斯拉最近的季度報告中見證成功。僅在股價下跌前一天，特斯拉報告2023年第一季的淨收入為25.1億元，比前一年少24%。

雖然淨資產縮水大部分與馬斯克在特斯拉的巨額股份有關，但他在社交平台推特的最新動作也遭遇挫折。

自去年收購推特以來，馬斯克便一直威脅要移除「藍勾勾」身分認證標章。

但新版的Twitter Blue訂閱制推出後反應冷淡，推特最終於20日開始動作，刪除多個帳號的「藍勾勾」標章。

這一最新舉措也在網路上廣受抨擊，包括脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)、流行音樂巨星小賈斯汀(Justin Bieber)、話題名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)等名人的藍勾勾皆已被移除。