世界氣象組織示警：過去10年 全球海平面倍速上升

由於氣候暖化，格陵蘭及南極的冰層加速融解，造成全球海平面上升。圖為北極海的大塊冰層開始融化。(路透)

4月22日是世界地球日，世界氣象組織(WMO)表示，前十年全球海平面上升的速度是1993年至2002年測量的第一個十年的兩倍多，並在去年創下歷史新高，並警告稱這一趨勢將持續數千年。海平面上升威脅到一些沿海城市和低窪國家的生存，例如吐瓦魯。

WMO在一份詳述氣候變化破壞的重要報告中表示，極端冰川 融化和創紀錄的海洋熱度導致水域膨脹，導致2013年至2022年間海平面平均每年上升4.62公厘(毫米)。這大約是有紀錄的第一個十年(1993年至2002年)的兩倍，導致自1990年代初以來海平面上升總數超過十公分。

「我們已輸掉了這場冰川融化和海平面上升的比賽，所以這是個壞消息」，WMO秘書長佩塔拉斯在記者會上說。這是因為已經排放如此巨量的溫室氣體，以至於海平面在「數千年」內還會繼續上漲。

年度報告還顯示，南極洲的海冰在去年6和7月消退至歷史最低水平。海洋也是有紀錄以來最溫暖的，大約58%的海洋表面經歷了海洋熱浪 。報告中也提到，去年歐洲的熱浪造成約1萬5000人死亡。

塔拉斯表示，無論我們採取何種措施減少排放，這種極端天氣模式都將持續到2060年代。 「好消息是我們將能夠逐步消除這種負面趨勢，甚至達到1.5℃的限制」，G7 國家制定了更具企圖心的氣候計畫，這些計畫可能使世界能夠達到2015年巴黎氣候大會上要求的溫度目標。