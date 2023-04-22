我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

世界氣象組織示警：過去10年 全球海平面倍速上升

編譯中心／綜合21日電
由於氣候暖化，格陵蘭及南極的冰層加速融解，造成全球海平面上升。圖為北極海的大塊冰層開始融化。(路透)
由於氣候暖化，格陵蘭及南極的冰層加速融解，造成全球海平面上升。圖為北極海的大塊冰層開始融化。(路透)

4月22日是世界地球日，世界氣象組織(WMO)表示，前十年全球海平面上升的速度是1993年至2002年測量的第一個十年的兩倍多，並在去年創下歷史新高，並警告稱這一趨勢將持續數千年。海平面上升威脅到一些沿海城市和低窪國家的生存，例如吐瓦魯。

WMO在一份詳述氣候變化破壞的重要報告中表示，極端冰川融化和創紀錄的海洋熱度導致水域膨脹，導致2013年至2022年間海平面平均每年上升4.62公厘(毫米)。這大約是有紀錄的第一個十年(1993年至2002年)的兩倍，導致自1990年代初以來海平面上升總數超過十公分。

「我們已輸掉了這場冰川融化和海平面上升的比賽，所以這是個壞消息」，WMO秘書長佩塔拉斯在記者會上說。這是因為已經排放如此巨量的溫室氣體，以至於海平面在「數千年」內還會繼續上漲。

年度報告還顯示，南極洲的海冰在去年6和7月消退至歷史最低水平。海洋也是有紀錄以來最溫暖的，大約58%的海洋表面經歷了海洋熱浪。報告中也提到，去年歐洲的熱浪造成約1萬5000人死亡。

塔拉斯表示，無論我們採取何種措施減少排放，這種極端天氣模式都將持續到2060年代。 「好消息是我們將能夠逐步消除這種負面趨勢，甚至達到1.5℃的限制」，G7國家制定了更具企圖心的氣候計畫，這些計畫可能使世界能夠達到2015年巴黎氣候大會上要求的溫度目標。

冰川 熱浪 G7

上一則

墮胎藥裁決為何重要？牽涉食藥署威信 還可能改變美國

下一則

宣布競選連任前夕…拜登啟動環保戰 砸15億元大種樹

延伸閱讀

歐巴馬夫人米雪兒：結婚30年 10年很煎熬

歐巴馬夫人米雪兒：結婚30年 10年很煎熬
0.1公斤失格教訓 羅嘉翎備戰斤斤計較

0.1公斤失格教訓 羅嘉翎備戰斤斤計較
嚴重熱浪席捲亞洲 創紀錄高溫「熱死人」還有學校停課

嚴重熱浪席捲亞洲 創紀錄高溫「熱死人」還有學校停課
法國白朗峰附近冰川雪崩 釀4死2失蹤

法國白朗峰附近冰川雪崩 釀4死2失蹤

熱門新聞

啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母