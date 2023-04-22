我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

宣布競選連任前夕…拜登啟動環保戰 砸15億元大種樹

編譯俞仲慈／綜合21日電
聯邦撥款15億元在全國種樹，圖為底特律一個社區中心正在種樹。(美聯社)
聯邦撥款15億元在全國種樹，圖為底特律一個社區中心正在種樹。(美聯社)

拜登總統21日簽署一項行政命令，成立專責機構協助飽受環境污染的弱勢族群，預期拜登將在下周宣布競選連任時，藉此凸顯共和黨反環保的立場；另外，去年通過「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)撥款15億元經費，已在全國各地種植樹木，改善居住環境。

汽車重鎮底特律19日開始，動員300名工人在市區種植楓樹，預計五年內，種植7萬5000棵樹，改善市區環境。由於底特律包括道路、橋樑等基礎設施皆採不透氣的吸熱材質，加上缺乏綠蔭覆蓋，社區環境不利居民生活。

華盛頓州西雅圖也接受聯邦補助，五年內在公共與私人用地種植8000棵樹，在公園和自然區域種植4萬棵樹，擴大綠化環境。

聯邦撥款15億元在全國種樹，圖為底特律一個社區中心正在種樹。(美聯社)
聯邦撥款15億元在全國種樹，圖為底特律一個社區中心正在種樹。(美聯社)

白宮21日發布聲明，宣布拜登簽署一項行政命令，將設置環境司法專責辦公室，以統籌聯邦政府旗下所有環境司法工作，並要求各級單位一旦聯邦設施釋放有毒物質，必須通知鄰近社區。

拜登準備在下周宣布競選連任，據Axios網站報導，白宮和民主黨全國委員會正準備最快於25日，以公布視頻方式，啟動拜登的連任競選。

由於近來共和黨籍聯邦議員要求放寬對石油業監管，以降低能源價格，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)也提議將債務上限延長一年，並廢除對電動車和其他綠色能源稅收的優惠措施，以刪減聯邦支出。

對此，拜登將會強調民主黨施政比共和黨更重視環境正義與氣候變遷；白宮官員表示，「要和議長麥卡錫及其極端黨派對地球、經濟和公衛帶來的危險，形成鮮明對比。」

拜登自上任以來，為落實環境正義列入施政重點，簽署Justice40計畫，要求各企業單位至少提撥收益40%，以援助環境負擔過重的社區。

根據「環境科學與技術快報」(ESTL)刊登的一份研究報告顯示，由於住房歧視，全國各地有色族群被迫居住在比白人社區更嚴重的空污環境，統計數據顯示，全國非裔族群居住在廢棄物污染環境的機率，遠比白人高出75%，死於空污的可能性也是白人三倍之多。

拜登 白宮 共和黨

上一則

世界氣象組織示警：過去10年 全球海平面倍速上升

下一則

僧多粥少…臉書7.25億和解金 求償者恐只分到零頭

延伸閱讀

WSJ：川普初選民調51% 力壓德桑提斯38%

WSJ：川普初選民調51% 力壓德桑提斯38%
拜登民調較1月回升 26%挺他連任 受訪者普遍擔憂高齡

拜登民調較1月回升 26%挺他連任 受訪者普遍擔憂高齡
美菲總統會晤前 中外長秦剛將先訪菲律賓

美菲總統會晤前 中外長秦剛將先訪菲律賓
痛批聯邦管護難民不力致紐約淪陷 亞當斯與白宮會面

痛批聯邦管護難民不力致紐約淪陷 亞當斯與白宮會面

熱門新聞

啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母