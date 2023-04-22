宣布競選連任前夕…拜登啟動環保戰 砸15億元大種樹

聯邦撥款15億元在全國種樹，圖為底特律一個社區中心正在種樹。(美聯社)

拜登 總統21日簽署一項行政命令，成立專責機構協助飽受環境污染的弱勢族群，預期拜登將在下周宣布競選連任時，藉此凸顯共和黨 反環保的立場；另外，去年通過「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)撥款15億元經費，已在全國各地種植樹木，改善居住環境。

汽車重鎮底特律19日開始，動員300名工人在市區種植楓樹，預計五年內，種植7萬5000棵樹，改善市區環境。由於底特律包括道路、橋樑等基礎設施皆採不透氣的吸熱材質，加上缺乏綠蔭覆蓋，社區環境不利居民生活。

華盛頓州西雅圖也接受聯邦補助，五年內在公共與私人用地種植8000棵樹，在公園和自然區域種植4萬棵樹，擴大綠化環境。

聯邦撥款15億元在全國種樹，圖為底特律一個社區中心正在種樹。(美聯社)

白宮 21日發布聲明，宣布拜登簽署一項行政命令，將設置環境司法專責辦公室，以統籌聯邦政府旗下所有環境司法工作，並要求各級單位一旦聯邦設施釋放有毒物質，必須通知鄰近社區。

拜登準備在下周宣布競選連任，據Axios網站報導，白宮和民主黨全國委員會正準備最快於25日，以公布視頻方式，啟動拜登的連任競選。

由於近來共和黨籍聯邦議員要求放寬對石油業監管，以降低能源價格，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)也提議將債務上限延長一年，並廢除對電動車和其他綠色能源稅收的優惠措施，以刪減聯邦支出。

對此，拜登將會強調民主黨施政比共和黨更重視環境正義與氣候變遷；白宮官員表示，「要和議長麥卡錫及其極端黨派對地球、經濟和公衛帶來的危險，形成鮮明對比。」

拜登自上任以來，為落實環境正義列入施政重點，簽署Justice40計畫，要求各企業單位至少提撥收益40%，以援助環境負擔過重的社區。

根據「環境科學與技術快報」(ESTL)刊登的一份研究報告顯示，由於住房歧視，全國各地有色族群被迫居住在比白人社區更嚴重的空污環境，統計數據顯示，全國非裔族群居住在廢棄物污染環境的機率，遠比白人高出75%，死於空污的可能性也是白人三倍之多。