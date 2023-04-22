消除二氧化碳+吸收溫室氣體 科學家造「海肺」

洛杉磯加大開發新技術可以去除海水裡的二氧化碳，並產生氫氣。圖為洛加大專家解釋這項新技術。(美聯社)

加州科學家利用浮動實驗室消除海水中的二氧化碳，再吸收大氣中的溫室氣體，同時還能產生氫氣當作綠能燃料，期能減緩全球暖化。

洛杉磯加州大學 碳管理研究所所長山特(Gaurav Sant)把這項技術取名為「改變大海」(SeaChange)，運用海洋的天然本能，對流入大水箱的海水釋出電流，讓海水起化學變化，把溫室氣體困在碳酸鈣等礦石裡面，再把海水放回海洋，吸收更多二氧化碳，和貝殼同質的碳酸鈣則沉入海底。

實驗團隊打算把這個原理擴大實驗，這個月先到新加坡試驗，然後收集兩地實驗數據資料，據以設計更大規模的測試場，預計2025年起，就可從海水消除數千噸的二氧化碳。若大型試驗成功，就可投資商業「變海」場，每年將海洋承載的二氧化碳減少數百萬噸。

當然，數百萬噸離緩和氣候變遷所需的數量，還差好幾千倍。科學界不乏澆冷水的人。山特拿出科學數據說，沒錯，2050年起，每年地球須消除至少100億噸二氧化碳，22世紀以後仍要繼續，暖化效應才得以收斂住。所以，問題的關鍵在所有減碳 技術要夠快產生效應。

他的團隊估計，每年要從大氣層捕捉100億噸二氧化碳，至少要建造1800座工業級規模的捕碳廠，但即使不到這數量，仍會有其效用。

過去，減碳行動幾乎都在陸地進行，包括植樹、建廠，但效果有限，土地供應也有限，科學界於是把眼光轉向站球球表面70%的海洋。

加大工學院研究團隊與眾不同的地方是，他們所用的方法在除碳的同時，還會產生氫。山特說，每220噸流入試驗水箱的海水，可消除1噸二氧化碳，同時產生35公克的氫。他在洛杉磯成立的新創公司Equatic就利用這附帶品和業界依法獲取的「碳中和積點」來增加營收。公司期望把除碳成本降到每噸100元以下，這樣，生產氫氣的成本就會降到每公斤不到1元，比目前業界的成本低很多。

這項研發計畫已從能源部和查克柏格倡議(Chan Zuckerberg Initiative)等處獲得數百萬元的贊助。