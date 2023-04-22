僧多粥少…臉書7.25億和解金 求償者恐只分到零頭

由於侵犯使用者隱私，臉書同意支付鉅額賠償與使用者和解。法律專家指，其實這筆和解金扣除律師等費用後，只怕使用者分到的金額，達不到期盼值。(路透)

臉書 (Facebook)和解金集體訴訟案，即起開放使用者上網登記申請，但專家指出，賠償金扣除律師費等費用，不僅所剩無幾，且處理過程曠日廢時。

臉書母公司「Meta平台」(Meta Platforms)去年12月遭控在未經使用者同意的情況下，擅自將用戶資料分享給劍橋分析(Cambridge Analytica)等第三方，挨告後同意以7億2500萬元和解。

此案賠償可透過網路填寫申請(https://facebookuserprivacysettlement.com/)，對象為2007年5月24日至2022年12月22日之間曾使用臉書的美國民眾，填表截止日為今年8月25日，選擇退出和解的截止日期為今年7月26日，法院將於今年9月舉行最終仲裁聽證會及可能的上訴，整個程序可能耗時數年。

申請人可拿到多少賠償，取決於律師費、行政費、共有多少用戶申請索賠，以及事發期間用戶花費多少時間使用臉書等。此案的八名原告，各自可獲得1萬5000元賠償，而總額7億2500萬元和解金裡，最高25%會用來支付律師費，剩餘款項再由求償用戶均分。

考量全美有超過2億臉書用戶，可想而知每位索賠者最終可分得的金額還剩多少。

紐約大學 法學教授米勒(Arthur Miller)說：「在完美的世界中，你會希望所每個人都獲得賠償，但僧多粥少。」

米勒表示，許多人不想浪費時間填表，也可能純粹不知道或忘記這件事。

類似情況發生在2019年的信評機構「易速傳真公司」(Equifax)和解案中，該公司當時以7億元達成和解，最終有將近1億5000人申請求償；申請人原先預期獲賠125元，結果兩年多以後只分得不到25元。