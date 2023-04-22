起亞、現代汽車竊案爆增 17州促召回補救

起亞、現代汽車因軟體漏洞，造成失竊案大增。17州檢察長促請這兩家公司早日回收進行補救。圖為一輛現代汽車。(美聯社)

在抖音(TikTok )上盛行的影片示範如何單靠螺絲起子和USB傳輸線，發動起亞(Kia)與現代(Hyundai )生產的汽車 ，促使竊車案遽增，17個州檢察長20日敦促聯邦政府召回數百萬Kia與Hyundai汽車，這些車極容易成為竊賊目標。

過去十年在美國銷售的部份Kia、Hyundai車款沒有防盜系統，這是大多數車都有的標準功能，除非有鑰匙，否則引擎無法啟動。

根據加州檢察長辦公室的數據，2022年洛杉磯被竊的Hyundai與Kia汽車增加約85%，目前占該市所有竊車案的20%。

這些受TikTok影片激發的竊盜案經常以悲劇收場，全國公路交通安全管理署(NHTSA)將14起通報的車禍與8個死亡案例歸咎於TikTok引起的竊車風潮。

Hyundai表示該公司的汽車遵守聯邦的防盜規定，Hyundai已提早兩個月推出軟體更新防止竊案，但未回覆有多少汽車接受更新。Hyundai的聲明表示：「我們正與NHTSA就本公司協助顧客的許多行動進行溝通。」

Kia與Hyundai面臨的壓力增加，包括聖路易斯、克利夫蘭、密爾瓦基、聖地牙哥、西雅圖等城市已經對車廠提起訴訟。

2月Hyundai與Kia宣布將提供軟體更新，更新後必須插入鑰匙才能發動汽車，同時更新汽車的竊盜警報軟體，將警報的長度從30秒延長至1分鐘。約380萬的Hyundai汽車和450萬的Kia汽車可接受軟體更新服務。

然而車廠推出的方案並非召回，召回有報告要求並且受NHTSA嚴密監管。

NHTSA表示Hyundai、Kia的竊車案涉及犯罪行為，屬於執法部門的管轄範圍，不過該單位已經與車商開會討論竊盜的弱點，以及受影響車款的軟體、硬體設備。

NHTSA表示正在定期更新Hyundai、Kia的計畫，將持續關切此問題，向地方當局傳達近一步更新的意識，加強汽車安全。