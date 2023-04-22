我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

起亞、現代汽車竊案爆增 17州促召回補救

編譯徐薏茹／綜合21日電
起亞、現代汽車因軟體漏洞，造成失竊案大增。17州檢察長促請這兩家公司早日回收進行補救。圖為一輛現代汽車。(美聯社)
起亞、現代汽車因軟體漏洞，造成失竊案大增。17州檢察長促請這兩家公司早日回收進行補救。圖為一輛現代汽車。(美聯社)

在抖音(TikTok)上盛行的影片示範如何單靠螺絲起子和USB傳輸線，發動起亞(Kia)與現代(Hyundai)生產的汽車，促使竊車案遽增，17個州檢察長20日敦促聯邦政府召回數百萬Kia與Hyundai汽車，這些車極容易成為竊賊目標。

過去十年在美國銷售的部份Kia、Hyundai車款沒有防盜系統，這是大多數車都有的標準功能，除非有鑰匙，否則引擎無法啟動。

根據加州檢察長辦公室的數據，2022年洛杉磯被竊的Hyundai與Kia汽車增加約85%，目前占該市所有竊車案的20%。

這些受TikTok影片激發的竊盜案經常以悲劇收場，全國公路交通安全管理署(NHTSA)將14起通報的車禍與8個死亡案例歸咎於TikTok引起的竊車風潮。

Hyundai表示該公司的汽車遵守聯邦的防盜規定，Hyundai已提早兩個月推出軟體更新防止竊案，但未回覆有多少汽車接受更新。Hyundai的聲明表示：「我們正與NHTSA就本公司協助顧客的許多行動進行溝通。」

Kia與Hyundai面臨的壓力增加，包括聖路易斯、克利夫蘭、密爾瓦基、聖地牙哥、西雅圖等城市已經對車廠提起訴訟。

2月Hyundai與Kia宣布將提供軟體更新，更新後必須插入鑰匙才能發動汽車，同時更新汽車的竊盜警報軟體，將警報的長度從30秒延長至1分鐘。約380萬的Hyundai汽車和450萬的Kia汽車可接受軟體更新服務。

然而車廠推出的方案並非召回，召回有報告要求並且受NHTSA嚴密監管。

NHTSA表示Hyundai、Kia的竊車案涉及犯罪行為，屬於執法部門的管轄範圍，不過該單位已經與車商開會討論竊盜的弱點，以及受影響車款的軟體、硬體設備。

NHTSA表示正在定期更新Hyundai、Kia的計畫，將持續關切此問題，向地方當局傳達近一步更新的意識，加強汽車安全。

Hyundai 汽車 TikTok

上一則

僧多粥少…臉書7.25億和解金 求償者恐只分到零頭

下一則

德桑提斯出訪日韓以英 添加外交資歷

延伸閱讀

全美去年車禍死亡略減 仍近16年新高 官員：是國家危機

全美去年車禍死亡略減 仍近16年新高 官員：是國家危機
TikTok「滴答狗」完成千萬人民幣融資 強攻東南亞電商

TikTok「滴答狗」完成千萬人民幣融資 強攻東南亞電商
太容易被偷…加州等18州檢察長要求召回現代、起亞車

太容易被偷…加州等18州檢察長要求召回現代、起亞車
2023紐約國際車展KIA推出全新電動EV9現代化精良設計三排座SUV 震撼全場

2023紐約國際車展KIA推出全新電動EV9現代化精良設計三排座SUV 震撼全場

熱門新聞

啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母