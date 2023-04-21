6月5日將掌美國女性歷史博物館 姚南薰離任前 陷解雇員工風暴

華裔姚南薰在美國華人博物館館長任內的領導爭議，可能影響她6月5日就任美國女性歷史博物館創始館長新職。(美國女性歷史博物館提供)

史密森尼學會(Smithsonian Institution)上月宣布聘請美國華人博物館 (MOCA)館長姚南薰(Nancy Yao)擔任全新美國女性歷史博物館(American Women's History Museum)首任館長，將於6月5日就任，但新工作尚未開始，有關姚南薰在MOCA館長任內的領導爭議，卻甚囂塵上；她曾在新職發布前的一年半內，一連和解了三起因員工涉嫌性騷擾 申訴而引發的有爭議的解雇訴訟。

華盛頓郵報指出，史密森尼學會選在全國婦女歷史月宣布由姚南薰出任美國女性歷史博物館館長，時機看似恰當，但對博物館界某些人士來說，這項選擇卻讓人看到#MeToo運動引發全國性騷擾清算後的不安迴響。

過去一年半，MOCA和解了三樁控告館方不當解雇訟案；提出訟案的三名前雇員指出，他們代表館內年輕女性員工提出性騷擾申訴，卻遭館方報復而被解雇；被內部指控性騷擾的兩名男性員工全都保住工作；其中一位後來還被姚南薰拔擢。

姚南薰堅決否認對舉報人報復。其中兩起和解案，她和館方都沒有認罪，和解條款也未公開。第三起和解案，法官下令博物館向一名前員工支付5萬5000元；但法庭紀錄指出，包括律師費在內的和解，不應被視為承認有不當行為。

姚南薰在答覆華郵 詢問時，將訴訟案和解協議描述為「很麻煩的協議」，並表示「任何指控都可以在沒有證據的情況下提出」。

華郵報導，該報採訪了MOCA七名前員工，他們所描述的辦公環境和事件狀況，與訴訟指控大致相符。他們也都提到，史密森尼學會在審查姚南薰聘任資格時，從未聯繫過他們。

華郵指出，姚南薰將解雇三名提訴員工歸咎於「嚴重的預算壓力」。但第一樁訟案原告，是2019年遭解雇的項目總監Joyce Huang，她在代表一名20歲實習生提出性騷擾投訴兩天後被解雇。文件顯示，解雇發生前兩個月，亦即2018年年底，MOCA收入增長16%，支出下降近7%，博物館基本處於盈虧平衡狀態。

姚南薰將在MOCA工作至5月下旬。