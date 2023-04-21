我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

6月5日將掌美國女性歷史博物館 姚南薰離任前 陷解雇員工風暴

記者胡玉立／綜合報導
華裔姚南薰在美國華人博物館館長任內的領導爭議，可能影響她6月5日就任美國女性歷史博物館創始館長新職。(美國女性歷史博物館提供)
華裔姚南薰在美國華人博物館館長任內的領導爭議，可能影響她6月5日就任美國女性歷史博物館創始館長新職。(美國女性歷史博物館提供)

史密森尼學會(Smithsonian Institution)上月宣布聘請美國華人博物館(MOCA)館長姚南薰(Nancy Yao)擔任全新美國女性歷史博物館(American Women's History Museum)首任館長，將於6月5日就任，但新工作尚未開始，有關姚南薰在MOCA館長任內的領導爭議，卻甚囂塵上；她曾在新職發布前的一年半內，一連和解了三起因員工涉嫌性騷擾申訴而引發的有爭議的解雇訴訟。

華盛頓郵報指出，史密森尼學會選在全國婦女歷史月宣布由姚南薰出任美國女性歷史博物館館長，時機看似恰當，但對博物館界某些人士來說，這項選擇卻讓人看到#MeToo運動引發全國性騷擾清算後的不安迴響。

過去一年半，MOCA和解了三樁控告館方不當解雇訟案；提出訟案的三名前雇員指出，他們代表館內年輕女性員工提出性騷擾申訴，卻遭館方報復而被解雇；被內部指控性騷擾的兩名男性員工全都保住工作；其中一位後來還被姚南薰拔擢。

姚南薰堅決否認對舉報人報復。其中兩起和解案，她和館方都沒有認罪，和解條款也未公開。第三起和解案，法官下令博物館向一名前員工支付5萬5000元；但法庭紀錄指出，包括律師費在內的和解，不應被視為承認有不當行為。

姚南薰在答覆華郵詢問時，將訴訟案和解協議描述為「很麻煩的協議」，並表示「任何指控都可以在沒有證據的情況下提出」。

華郵報導，該報採訪了MOCA七名前員工，他們所描述的辦公環境和事件狀況，與訴訟指控大致相符。他們也都提到，史密森尼學會在審查姚南薰聘任資格時，從未聯繫過他們。

華郵指出，姚南薰將解雇三名提訴員工歸咎於「嚴重的預算壓力」。但第一樁訟案原告，是2019年遭解雇的項目總監Joyce Huang，她在代表一名20歲實習生提出性騷擾投訴兩天後被解雇。文件顯示，解雇發生前兩個月，亦即2018年年底，MOCA收入增長16%，支出下降近7%，博物館基本處於盈虧平衡狀態。

姚南薰將在MOCA工作至5月下旬。

性騷擾 博物館 華郵

上一則

鄰居籃球掉進院子 北卡男開槍 致2重傷、1輕傷

下一則

星艦為何爆炸？ SpaceX為何為此歡呼？

延伸閱讀

彭博：台灣官員敦促美方 別大聲喊仰賴台積電有危險

彭博：台灣官員敦促美方 別大聲喊仰賴台積電有危險
美元走貶 數據疲軟增添美衰退預期

美元走貶 數據疲軟增添美衰退預期
共和黨債限方案7項重點 華郵：與拜登對峙仍緊張

共和黨債限方案7項重點 華郵：與拜登對峙仍緊張
2023年美國最佳航空竟是這家

2023年美國最佳航空竟是這家

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國