歐巴馬夫人米雪兒：結婚30年 10年很煎熬

前總統夫人米雪兒‧歐巴馬評論自己的婚姻，稱與前總統歐巴馬結婚30年，其中20年很棒，但孩子仍小的其中十年很煎熬。(美聯社)

前第一夫人米雪兒．歐巴馬 (Michelle Obama)20日公開評論自己的婚姻，稱與前總統歐巴馬(Barack Obama)結婚30年，其中20年很棒，但孩子仍小的其中十年很煎熬。

米雪兒20日接受「哥倫比亞廣播公司晨間新聞」(CBS Mornings)訪問時，坦然說明婚姻曾面臨困境。

她說：「許多人因為部分義務而放棄婚姻，我們已經結婚30年，我跟他爭執十年，但我們有很棒的20年，我隨時可以接受這個比率。」

米雪兒說，婚姻具有迷惑魅力，卻不僅止於禮服，更仰賴已婚人士坦然面對；當你決定與某人共度一生，很多時候代表妥協，「這並不總是有趣」。

米雪兒表示，有了孩子會更艱難；她開玩笑說，「別摻進孩子，因為孩子真的會把生活弄得一團糟」。

現年59歲的歐巴馬夫婦共同養育如今24歲的瑪麗亞(Malia)與21歲的莎夏(Sasha)，就連歐巴馬當總統時，一家人住在白宮 生活也不例外。

米雪兒認為，兩個女兒比兩夫妻當年更幸福，希望女兒理解並心懷感激。

米雪兒坦言，當父母不容易，她希望女兒獨立，具有同情與憐憫心；她也希望女兒明白幸福取決於自己，「這個世界並沒有欠她們什麼，其他人也是」。

米雪兒說，「當你知道如何讓自己快樂，並創造快樂時，就能控制幸福」。

米雪兒表示，這會伴隨期待、責任，以及「提早放手讓她們對自己負責」，但米雪兒並不怕她們失敗，且會坦然接受。