參院提名確認聽證 蘇維思出任勞工部長 前景不確定

拜登總統提名的華裔勞工部長蘇維思20日出席聯邦參院衛生教育勞工和養老金委員會提名確認聽證會，為自己的從政紀錄辯護。(Getty Images)

拜登總統提名 的勞工部 長蘇維思(Julie Su)20日在國會參院 衛生教育勞工和養老金委員會提名確認聽證會上，贏得「工人階級的擁護者」的讚譽，但少數溫和派民主黨人未公開表態支持，共和黨人則幾乎一致反對這項提名案；在參院民主黨僅以51票對49票的微弱優勢與共和黨對決下，蘇維思能否過關，前景仍不確定。

蘇維思現年54歲，現職勞工部副部長；2021年她獲提名現職時，參院以50票對47票確認提名。若勞工部長提名獲參院確認，她將是拜登政府內閣首位亞裔部長，也是首位華裔部長。蘇維思是移民第二代，生於威斯康辛州，母親昔日自中國乘貨船來美，父親來自台灣。

蘇維思20日在證詞中講述父母當年如何透過有福利的工作和成為企業家，邁入中產階級。「當拜登總統宣布提名我擔任勞工部長時，稱我為『美國夢』；我的父母相信『美國夢』，我也從中受益；我想盡我的一份力量，確保全國工人實現『美國夢』，」蘇維思說。

委員會主席、參議員桑德斯(Bernie Sanders)在聽證會中表達對蘇維思的支持；他說：「這場辯論與她的資格無關，而是與一項事實有關：蘇維思是美國工人階級的捍衛者，她將站出來反對企業貪婪的力量。」

但民主黨聯邦參議員仍有數票意向不明，西維吉尼亞州的曼欽(Joe Manchin)、蒙大拿州的戴斯特(Jon Tester)、亞利桑納州的席納瑪(Kyrsten Sinema)及亞利桑納州的凱利(Mark Kelly)，都未透露會否投票支持。加州民主黨參議員范士丹(Dianne Feinstein)因帶狀皰疹正待康復，未確定何時返回投票。

參院委員會預計將於下周投票決定是否提前對蘇維思的確認，進行全體投票。

共和黨人幾乎一致反對蘇維思的提名確認。參院衛生教育勞工和養老金委員會共和黨參議員卡西迪(Bill Cassidy)在聽證會中指責蘇維思不公平地偏袒工會，並指蘇維思之前在加州執行了85項「有爭議法律，瓦解零工經濟」，傷害Uber、DoorDash和Lyft等企業。

蘇維思則表示，有些企業將正式員工歸類為獨立承包商而非實際雇員，藉此避免支付最低工資、加班費或失業保險，「是我們經濟中需要解決的問題」。