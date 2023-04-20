知名調解人介入 福斯最後一刻妥協 和解多明尼恩

多明尼恩公司生產的投票機在2020年總統大選中一直被福斯新聞等保守派媒體指為選舉作弊的工具，卻又提不出證據。(Getty Images)

福斯新聞網(Fox News)遭投票 機製造商「多明尼恩投票系統」公司(Dominion Voting Systems)控告誹謗，在兩造已準備迎接一場萬眾關注的世紀審判之際，情勢卻在18日開審前幾小時急轉直下，於最後一刻達成和解；有線電視新聞網(CNN)、華爾街 日報(WSJ)19日報導，全球知名調解人羅斯科(Jerry Roscoe)是促成此歷史性和解協議的關鍵人物；他在16日搭船慶生時接獲緊急詢問，決定介入調解。

事實上，18日上午陪審團宣誓就位後，所有跡象都還顯示，審判將按計畫進行。羅斯科告訴CNN：「出庭往往會讓人聚焦在訴訟風險和利益。你看到那些將決定你命運的陪審員，那是一種覺醒的體驗。」

有線電視新聞網報導，經驗豐富的調解人羅斯科曾解決過巴爾幹地區戰爭衝突，他16日接到電話詢問他是否願意擔任此案最後時刻調解人時，正搭乘從布達佩斯(Budapest)到布加勒斯特(Bucharest)的多瑙河遊船慶祝70歲生日；羅斯科毫不猶豫地應允，儘管他不否認，這是他遇過最艱鉅的任務之一。他說：「由於爭議的嚴重性和知名度，讓此案更具挑戰」。

華爾街日報說，和羅斯科聯絡的人是「福斯」和「多明尼恩」雙方的律師。

知情人士透露，雙方首席律師在羅斯科加入前的周末，曾就和解進行談判，但雙方立場相距太遠，未達成任何協議。另一方面，多明尼恩上周已通知福斯新聞，其首批質詢證人將包括92歲的福斯公司董事長梅鐸(Rupert Murdoch)及福斯新聞黃金時段主播卡爾森(Tucker Carlson)。

羅斯科同意居間調解後，開始閱讀數千頁文件，並密集在兩造間進行「穿梭外交」，最後通過電話和Zoom會議與雙方會談。德拉瓦州 高等法院法官戴維斯 (Eric Davis) 獲悉雙方請到羅斯科調解，16日出人意料地宣布將審判延遲一天開始。17日，瘋狂談判開始；歷史性和解協議如旋風般在24小時內談判達成，18日下午2時後敲定。