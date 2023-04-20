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過去16年使用臉書 上網填資料可望有資格索賠

記者顏伶如／綜合報導
「臉書」因不當使用個資判賠，過去16年裡曾使用臉書的美國民眾，可能有資格加入數千萬用戶的求償行列。(路透)
「臉書」因不當使用個資判賠，過去16年裡曾使用臉書的美國民眾，可能有資格加入數千萬用戶的求償行列。(路透)

華盛頓郵報」19日報導，過去16年裡曾經使用臉書(Facebook)的美國民眾，可能有資格加入數千萬用戶的求償行列。集體訴訟和解賠償可以透過網路填寫申請(https://facebookuserprivacysettlement.com/)，填表截止日期為今年8月25日，法院將於今年9月舉行最終仲裁聽證會(Final Approval Hearing)。

2007年5月24日至2022年12月22日之間曾經使用臉書的美國民眾，可能有資格在集體訴訟和解中獲得現金賠償。臉書遭控在未經使用者同意的情況下，擅自將用戶資料分享給第三方，挨告之後同意以7億2500萬元和解。

2018年，媒體報導傳出數據機構「劍橋分析」(Cambridge Analytica)透過個人化問卷應用程式，取得8700萬名臉書用戶個資，臉書因此挨告。多起訴訟後來併案由加州北區聯邦區域法院審理，臉書母公司Meta否認疏失，但2022年12月同意和解，以免纏訟之下成本越來越高。和解已於今年3月獲得聯邦法院法官核准，今年9月7日將舉行最終仲裁聽證會。

代表原告之一的委任律師事務所凱勒‧羅巴克(Keller Rohrback)去年12月曾在聲明中說，這起訴訟創下美國史上侵犯隱私集體訴訟和解金額最高案例。Meta則說和解是「基於我們社區及股東的最大利益」，並承諾加強隱私保護。

索賠申請可以透過上網填寫或寄發申請函，截止日期為8月25日。選擇退出和解(Opt-Out)的截止日期為7月26日。

華盛頓郵報報導，民眾可以拿到多少賠償，取決因素包括律師費用及行政費用多寡、共有多少用戶加入索賠以及事發期間用戶花費多少時間使用臉書。

集體訴訟中的八名原告各自可獲得1萬5000元賠償，7億2500萬元和解金裡有最高25%將用來支付律師費用，剩餘款項則由求償用戶均分。

臉書 華盛頓郵報 隱私

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