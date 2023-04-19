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國防部：習近平逐步加強威脅台灣力道 美軍提高嚇阻力

記者張文馨／華盛頓報導
國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾。(取自國防部網站)
國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾。(取自國防部網站)

國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾(Jedidiah Royal)18日在國會表示，中國國家主席習近平欲建立能逐步威脅台灣的強大力量，美軍正聚焦提高嚇阻能力，美國會遵循台灣關係法，確保台灣能自我防禦並了解所面臨的威脅；但他也說，侵略不是迫在眉睫，也非不可避免。

聯邦眾院軍事委員會18日舉行聽證會，邀請羅伊爾與印太司令阿基里諾(John Aquilino)說明美國在印太地區的軍事部署與面臨的挑戰；委員會主席史密斯(Adam Smith)和首席議員羅傑斯(Mike Rogers)均關切台海局勢。

阿基里諾的前一任印太司令戴維森(Philip Davidson)在卸任前，於參院軍事委員會作證表示，憂心中共正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，六年內恐面臨顯著威脅；被解讀為戴維森認為中國大陸會在2027年之前嘗試進犯台灣。

而阿基里諾接任印太司令後曾說，「這個問題比許多人理解的更加迫在眉睫」。

但阿基里諾如今表示，所謂侵略時間表並不重要，每個人都有自己的猜測；印太司令部的目標在於嚇阻衝突，美軍已準備好應對任何變局。

英國「金融時報」引述知情人士說法報導，五角大廈下令要求資深官員不得再討論「可能的侵略時間表」。

羅伊爾說，不預設未來的侵略，侵略不是迫在眉睫，也非不可避免；美軍透過強化殺傷力、部署和戰備來提高威懾，致力於反脅迫，並支持台灣與台灣的自我防禦能力。

羅伊爾說，習近平不斷對台灣實施脅迫行動，美國相信，習打算建立一支能持續威脅台灣的軍隊。

針對美國如何協助台灣自我防衛，羅伊爾表示，台灣關係法是過去40年來威懾台海的基礎，美國致力於恪守台灣關係法，確保台灣能自我防衛；如今，美國還要確保台灣了解來自海峽對岸的威脅。

羅伊爾說，情報、監視與偵察的戰鬥管理指揮與管制規畫絕對是重中之重；台灣方面也要確保任何侵略力量無法渡台，能海灘禦敵，並維持防禦縱深的彈性。

副國務卿薛曼(Wendy Sherman)18日與法國外交部長通話，談及中華人民共和國破壞現狀的行動，並強調印太區域和平、穩定和繁榮的重要性。

台灣關係法 習近平 中共

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