G7外長會議落幕 共同聲明促俄撤自烏兵、反對中國武嚇台灣

在日本長野縣舉行的G7外長會議18日通過共同聲明，要求俄羅斯「立即且無條件」自烏克蘭撤軍，並強烈反對中國藉武力跟威嚇片面改變現狀的嘗試。圖中左三為美國國務卿布林肯。(歐新社)

在日本長野縣輕井澤町舉行的七大工業國集團(G7 )外長會議18日閉幕，發表共同聲明，要求俄羅斯「立即且無條件」自烏克蘭 撤軍，並再度強調台灣海峽和平與穩定的重要性，及強烈反對中國藉武力跟威嚇片面改變現狀的嘗試。

G7國家主張持續對俄羅斯採取嚴厲制裁措施，並提供烏克蘭強有力支援，也堅決反對使用核武器，同時要求中國「提升核戰力透明度」。

今年會議主席、日本外務大臣林芳正在記者會上說，G7首度以書面方式，確認「堅持並強化基於法治的自由且開放的國際秩序」，「強烈反對在世界任何地方片面改變現狀的嘗試」，是這次會議的重大成果。

美國國務卿布林肯 也表示，拜登總統去年會晤中國國家主席習近平之後，美國終於可以設法推進與中國的關係，但北京也需要明確表明自身意圖。

拜登與習近平去年11月在印尼峇里島20國集團(G20)峰會場邊進行了長達三小時的會談，當時雙方同意，全球最大的兩個經濟體將致力控制持續升溫的緊張局勢。

但紐約時報指出，在有關中國的議題上，G7外長仍未能解決當前最棘手難難題；亦即如何在重申反對北京政府戰略和軍事擴張的同時，和世界第二大經濟體維持密切的貿易關係。就連布林肯也承認，每個國家和中國有不同程度的交往，如何平衡各自的外交關係和緊張情勢，將來在G7內部可能出現會相互矛盾的看法。

不過布林肯強調，無論是支持烏克蘭或面對中國，今年的G7外長會議是在一致的立場和聲音中落幕。

另一方面，中國外交部則敦促美方停止聲稱要為中美關係設立「護欄」。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，「美國基於對中國的錯誤認識，制定並實施了錯誤的對中政策」，他認為，這才是當前中美緊張關係的根源。