中俄防長同申：強化戰略關係 反對外部勢力干涉內政

中國新任防長李尚福18日在莫斯科表示，他任防長後首次出訪就選俄羅斯，是為了展現強化中俄關係的決心。圖為李尚福(右)與俄國防長蕭依古(左)檢閱俄軍儀仗隊。(Getty Images)

正在俄羅斯 訪問的中國國務委員兼國防部 長李尚福18日表示，他的莫斯科之行旨在表明北京強化與俄羅斯戰略關係的「決心」。他當天在莫斯科與俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)會談。雙方重申在主權、領土完整、安全、發展問題上互予堅定支持，堅決反對外部勢力干涉內政；但會後發布均未提到烏克蘭。

繼俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)上月在莫斯科接待中國國家主席習近平之後，李尚福也於本月16日至19日對俄國 進行正式訪問。

根據俄國國防部，李尚福在和俄國防長蕭依古會面時表示，他希望展現北京「強化中俄兩軍戰略合作的堅定決心」。

這是李尚福今年3月就任防長以來的首次外訪。與此同時，西方擔心北京可能提供武器援助，以強化俄軍在烏克蘭的攻勢。

俄國防部在聲明中說，李尚福表示，兩國將把軍事合作和貿易「提升到一個新的水平」。蕭依古也呼籲，在俄中關係的發展上，雙方應「強力互相支持，包括在國家安全議題上」。

蕭依古指出，「俄中兩國已在全球地緣政治局勢持續演變的問題上達成共識，這一點至關重要。」

據中國國防部當晚發布，兩國防長一致認為，在雙方元首的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續高水準發展，兩軍密切協作配合，各領域合作取得豐碩成果，不斷為兩國關係發展充實戰略內涵。

據發布，會談期間，雙方重申，在維護各自核心利益，首先是主權、領土完整、安全、發展問題上互予堅定支持，堅決反對外部勢力干涉內政。

另據官方俄羅斯衛星通訊社報導，蕭依古18日在莫斯科與李尚福會談時表示，俄中協作對國際局勢具有穩定作用，有助於緩和緊張局勢。

蕭依古說：「我們在國際舞台上的協調努力對世界局勢有穩定作用，有助於減少衝突的可能性。重要的是，我們各國對全球地緣政治格局正在發生的轉變的本質有相同的評估。」

他還說，相信當天的會議將有助於進一步加強俄中在國防領域的戰略夥伴關係，並有助於就全球和區域安全的熱點問題進行開放性討論。