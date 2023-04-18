密州16歲非裔 按錯門鈴遭槍擊 倒地後白人屋主再補一槍

極有音樂才華的16歲青年亞爾按錯門鈴，遭到屋主射殺，幸未喪命。(美聯社)

密蘇里州16歲的非裔 青年亞爾(Ralph Yarl)13日接一對雙胞胎弟弟時，因為找錯地址按錯門鈴，遭85歲的白人屋主雷斯特(Andrew Lester)槍擊 頭部，亞爾受傷倒地後，對方又補了他一槍；此案引起各方關注，社區與民權領袖指此案涉及種族歧視 ；美聯社報導，雷斯特17日已被檢方控以一級攻擊罪。

堪薩斯城星報(Kansas City Star)報導，亞爾的父母事發當天請亞爾開車去115階(Terrace)帶兩個雙胞胎弟弟回家，結果他跑去115街(Street)。

亞爾的阿姨費斯‧斯芬摩爾(Faith Spoonmore)透過線上平台GoFundMe為亞爾籌措醫藥費，她寫道亞爾當時沒帶手機，轉錯街區按錯門鈴，孰料「這名男屋主持槍攻擊他的頭部，亞爾倒地後，他又補了一槍」。

募資頁面成立短短一天，至美東時間17日晚間11時40分，即已募得超過250萬元目標的善款，且持續增加中。亞爾16日已出院回家休養。

(金額更新網站，https://www.gofundme.com/f/nf36y-cover-medical-expenses)

斯芬摩爾宣稱，亞爾受傷後跑去按了另外三戶住家的門鈴才獲得協助，且被迫躺在地上、雙手舉過頭等待救援；不過美聯社無法證實這個說法。

該州克雷郡(Clay County)檢察官湯普森(Zachary Thompson)17日在記者會上被問到此案是否存在種族歧視動機時，湯普森表示起訴文件中沒有相關訊息。他說：「我們明白這有多麼令人沮喪，但我可以保證司法系統正常且持續運作。」

亞爾是曾獲得密州全州樂隊獎(Missouri All-State Band)殊榮的低音單簧管樂手，他在堪薩斯城大都會青年管弦樂團(Metropolitan Youth Orchestra)表演多種樂器。

北堪薩斯城學區發布的聲明形容亞爾是「傑出的學生、有才華的音樂家」。

亞爾遭槍擊的案件備受地方領袖、非裔社群和副總統賀錦麗關切，社區領袖與亞爾家屬的律師訴求伸張正義，質疑此案涉及種族歧視。

雷斯特13日被捕但隔日便獲釋，警方在雷斯特的家中找到凶器。

大堪薩斯城南方基督教領袖會議(SCLC)主席、霍華德牧師(Vernon Howard)表示，涉案屋主必須立刻逮捕，形容此案為「可憎的仇恨犯罪」。

密州參議會17日為亞爾默哀一分鐘，民主黨參議員亞瑟(Lauren Arthur)說，「祈禱正義獲得伸張」。

賀錦麗推文寫道，她與夫婿為亞爾祈禱，重申「讓我們講清楚，沒有孩子必須活在因為按錯門鈴就遭槍擊的恐懼中」。

曾代表多宗高調非裔案件的民權律師克倫普(Ben Crump)表示，「我們認為若角色調換，若是非裔市民槍擊按錯門鈴的16歲白人青少年，肯定馬上被捕且無法回家睡覺。」

雷斯特的家17日被噴漆、丟雞蛋，其中一個黑色噴漆畫了一個愛心，裡面寫著16，代表16歲的受害者亞爾。

民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)的小女兒伯妮絲·金恩(Bernice King)推文寫道，「犯下此案的男人必須被起訴，我們要和議員合作，做出改變，避免這類悲劇重演」。