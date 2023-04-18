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俄州非裔身中40多槍亡 8警不起訴 預期引發大規模抗議

編譯徐薏茹／綜合17日電
俄州54歲老師威廉斯手持抗議牌，為被警方連開40多槍而死的25歲沃克喊冤，要求正義。大陪審團17日宣布警方執勤無誤，不予起訴，引發抗議。(美聯社)
俄州54歲老師威廉斯手持抗議牌，為被警方連開40多槍而死的25歲沃克喊冤，要求正義。大陪審團17日宣布警方執勤無誤，不予起訴，引發抗議。(美聯社)

俄亥俄州25歲非裔男子沃克(Jayland Walker)去年在交通違規攔檢時遭警方擊斃，八名警察共朝沃克擊發94槍，追逐過程中沃克曾朝警察開槍；州檢察長17日宣布，大陪審團決定不起訴八名警察，市政府也為潛在的示威活動做準備。艾克隆市學區已取消18日上課。

俄州檢察長約斯特(Dave Yost)表示，沃克從仍在行進中的車跳出後逃跑，在一陣不到七秒的槍擊中身中40多槍。

約斯特指出，沃克在被追逐期間無視警察的指令，一些警員在開槍前先使用電擊槍。

警方不知道沃克把槍留在車內，認為沃克會再度朝他們開槍，約斯特強調，沃克曾朝警方開槍，而且最先開槍。

沃克的案件去年6月在艾克隆市(Akron)引發示威抗議，市長與警察局長敦促居民和平抗議，承認情勢緊繃。

全國有色人種協進會(NAACP)以及代表沃克家屬的一名律師要求司法部啟動聯邦民權調查，司法部回應正在關注此案。

艾克隆警察局長邁利特(Steve Mylett)17日表示，將針對此槍案展開內部調查，但基於持續面臨的威脅，他不會公布八名警察的姓名。

八名警員將繼續執行行政職務；根據俄州公開的調查紀錄，八名警員似乎沒有人因為先前使用武力的事件受到處分。

邁利特表示，雖然大陪審團判定這八名警察沒有犯罪，但「這絕不會消除6月27日的悲劇」。

八名警察的律師發布一則聲明，表示這起事件對整個社區來說是一樁悲劇，包括沃克的家人與所有牽涉在內的警察，聲明稱：「每一位警員都希望永遠不會被迫在一瞬間作出使用致命武力的決定。」

一名郡法醫表示，屍檢沒有檢驗出沃克使用非法藥物或酒精的反應。

另一方面，市政府一直在為潛在的示威抗議做準備，在市政廳大樓外劃定一個指定的示威區，用膠合板覆蓋一樓窗戶，郡法院外也設置臨時的圍欄，許多店家也以木板封住窗戶。

警察 俄亥俄州 司法部

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