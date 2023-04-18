馬斯克：推特訊息 政府全掌控 民眾活動紀錄全都露

推特執行長馬斯克一方面擔心AI對人類文明的負作用，但同時自己也在投資AI。(美聯社)

社群媒體「推特 」(Twitter)老闆馬斯克 (Elon Musk)說，政府能夠「完全取得」民眾在推特上面的活動紀錄，包括用戶發送的私密訊息；他同時表示，擔心人工智慧(AI)「可能摧毀人類文明」。

馬斯克接受福斯新聞主播卡爾森(Tucker Carlson)訪問時表示，政府對這個社媒平台掌控的程度，讓他大感驚訝；他說，「政府單位實際上對推特上的一切能夠完全取得的程度，真讓我錯愕莫名。之前，我毫不知情。」

卡爾森問，「包括用戶的個人訊息？」馬斯克說，「是。」

這段訪談，將分兩集於17日和18日晚間播出。

本月稍早，推特在「全國公共廣播電台」(NPR)的帳號上，特別加註「政府資助媒體」的字樣，白宮 還出面替NPR辯護。白宮發言人尚皮耶本月5日表示，NPR記者「勤奮盡職，對各級官員究責毫不懈怠，盡量讓美國民眾獲知有用的訊息。」

馬斯克在訪談中也說，人工智慧科技比設計錯誤的飛機、維修不當的產品、品質不良的汽車等更危險，它的潛在能力可能摧毀人類文明，雖然概率不高，卻不能等閒視之。

馬斯克入主推特後，曾想公布前管理階層與政府的關係，特別是政府部門要推特「警示」甚至禁掉某些內容的情節，自己則宣稱要讓言論自由「幾乎毫無限制」地在推特上實現。

同情馬斯克的記者發表過幾篇根據「推特檔案」內部文件撰寫的報導，內容包括推特主管階層壓制華盛頓郵報有關杭特拜登手提電腦內容涉及不法的報導。前滾石雜誌記者泰比(Matt Taibbi)報導，取締郵報這方面報導的決策，是推特的「最高層」制定的。

泰比也透露，2021年元月6日國會暴亂後，推特請教過好幾個政府部門，才決定關掉川普的帳戶。