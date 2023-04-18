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生死存亡 Google開發更個人化AI搜尋引擎

編譯徐薏茹／綜合17日電
搜尋引擎巨擘Google面臨生存最大威脅AI，激烈競爭，正趕著開發全新的AI搜尋引擎。(路透)
搜尋引擎巨擘Google面臨生存最大威脅AI，激烈競爭，正趕著開發全新的AI搜尋引擎。(路透)

紐約時報報導，微軟(Microsoft)AI搜尋引擎Bing等競爭對手正迅速成為搜尋引擎巨擘Google 25年來最大的威脅，為因應眾多激烈的競爭，Google正趕著開發全新的AI搜尋引擎，同時升級現有的技術。

據報導，Google的計畫以「Magi」為名，由設計師、工程師、高層創建，調整、測試最新版本；新的搜尋引擎將提供使用者遠比Google現有服務更加個人化的體驗，試著預測使用者的需求。

自去年11月與微軟合作的新創公司OpenAI展示聊天機器人ChatGPT以來，Google一直擔憂AI競爭對手，兩名消息人士透露，約兩周後，Google就在搜尋部門創建一個專案小組，開始研發AI產品。

Google積極讓搜尋引擎現代化，這項計畫中的改革將在全世界的手機和家中注入新的AI科技。

南韓三星集團(Samsung)3月表示，將考慮用微軟的Bing取代Google作為該公司電子產品預設的搜尋引擎，Google員工對此大為震驚，根據紐時查閱內部消息報導，Google的反應是「恐慌」，據估計與三星的合約關係到30億元的年收入，另外還有一份與蘋果(Apple)的200億元合約將於今年更新。合約仍在協商中，三星可能繼續與Google合作。

Google發言人表示該公司正持續改善其搜尋引擎，以說服使用者和合作夥伴，他們有更多理由選擇Google。

上周Google邀請一些員工測試Magi的特性，鼓勵員工向搜尋引擎提出後續問題，判斷其對話的能力。

根據計畫文件，Google預計下個月公開新工具，並在秋季增加更多新功能。該公司計畫最初最多向100萬人發布這些功能，預計在今年年底前增加至3000萬人；新功能將最先在美國限定推出。

前Google銷售與服務副總萊辛斯基(Jim Lecinski)表示，Google受到刺激採取行動，現在必須讓使用者信服，相信Google與其競爭者一樣強大、跟上趨勢。

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