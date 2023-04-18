發射前40秒 星艦巨無霸火箭喊卡 最快20日再試

SpaceX原定17日上午使用最強大火箭發射升空的「星艦」太空船，因技術因素，在發射前40秒喊停，擇日再發射。(美聯社)

號稱史上體積最大、威力最強的新一代星艦(Starship)巨無霸火箭17日進行首次地球軌道測試飛行，引起全球太空 迷關注。不料第一節助推火箭加壓所需的閥門卡住，由於控制中心無法及時修復並逐一檢查其餘閥門，發射被迫在倒數計時前40秒喊卡，隨後太空科技(SpaceX )宣布星艦最快要等到20日才能再進行飛行測試。

對於星艦首次飛行測試被迫取消，馬斯克隨後在推特發文、輕輕一筆帶過，「今天學到了很多東西」。

17日當天，通往發射台唯一道路被汽車、露營車、房車甚至自行車、馬匹塞爆；太空迷聚集在SpaceX德州 廠區入口處，和星際基地Starbase巨型英文字母合照，或是遙望兩哩外的發射台和高390呎的巨型不鏽鋼火箭合影留念。

儘管測試當天禁止民眾靠近發射台所在的星際基地，但仍無法阻止大批太空迷聚集在六哩外的南帕德里島(South Padre Island)海灘，目睹星艦發射升空的壯觀場面。

太空迷卡雷翁(Ernesto Carreon)帶著妻子和一對5歲和7歲的女兒，從德州米慎市(Mission)開了兩個小時得車程專程前來，在得知測試飛行取消後難掩失落，「我很難過，女兒們很傷心。」卡雷翁妻子也表示由於下一次飛行測試時無法到場，只好寄望此次在海灘度過愉快的親子時光；另外從威斯康辛州綠灣(Green Bay)來到德州度假的凡坎彭豪特(Michelle Vancampenhout)表示，下一次飛行測試，仍會準時報到，「親眼見證星艦發射是人生千載難逢的經歷。」

依照星艦地球軌道測試飛行計畫，星艦將從SpaceX位於德州博卡奇卡(Boca Chica)基地發射，由裝載33台猛禽發動機的第一節巨無霸(Super Heavy)火箭推送升空，並於發射後2分49秒脫離，墜落到海岸約20哩外的墨西哥灣。

同時星艦太空艙則將繼續飛越佛羅里達上空，並在發射後3分56秒點燃裝置6具猛禽發動機的第二節火箭，加速進入地球軌道，預計整趟飛行時間約90分鐘，最後返回夏威夷上空，在考艾島(Kauai)西北方約62哩處海域軟著陸。