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葉倫：美國仍走在軟著陸路上 能降通膨又維持就業強勁

編譯潘勛／綜合16日電
圖為財政部長葉倫4月12日出席世界銀行開發委員會春季會議。(路透)
圖為財政部長葉倫4月12日出席世界銀行開發委員會春季會議。(路透)

財政部葉倫接受有線電視新聞網(CNN)專訪表示，3月銀行部門的動盪並未妨礙美國經濟「軟著陸」，她真的認為有辦法既抑制通膨，又維持眾所公認的強勁就業市場，她見到的事證都意味美國正走上這條路。

葉倫表示，接下來有沒有風險？當然有，她也不擬淡化風險，但她認為軟著陸是可以辦到的。

葉倫指出一些因素，讓通膨勢頭壓過就業市場緊俏，最可觀的當然是俄烏戰爭，戰爭導致糧食及能源漲價，再來是新冠疫情時的供應鏈岔斷，致使關鍵物資短絀，讓經濟重要部位膠滯，例如自動車業。

葉倫表示，供應鏈卡堵而推升通膨正開始化解，國人生活方式以及低利率，都發生大轉變，居住價格上漲很多，目前房價基本已穩定下來。

葉倫表示，她正目睹勞動市場的壓力有些鬆動，例如失業救濟請領件數增加、新就業機會減少、勞工參與率上升。勞動市場有些鬆動可以幫忙壓低通膨，但不意謂一定要失業人數大為跳升；勞動市場強勁又摜低通膨兩個目標是可以相容的。

上周公布的全國經濟數據指出，一些領域如通膨及消費者支出持續出現冷卻跡象。

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)及Signature Bank相繼倒閉，引發銀行部門危機，金融市場為之騷動，助長不確定感，憂心負面漣漪效應可能擴散到更廣的經濟面。

兩家區域銀行倒閉之後，財政部會同聯準會(Fed)、聯邦存保公司(FDIC)介入，保證銀行客戶都能取得自己所有的存款，進而打消其他銀行擠兌。

葉倫表示，財政部、Fed與FDIC採取的行動，「鏟除當時存在的系統威脅」。

葉倫表示，兩家銀行倒閉，接下來各銀行營運時可能會「更小心一點」，申請信用貸款可能較困難。Fed官員表示，信用緊縮有助於冷卻通膨。

兩銀行倒閉會讓人擔心更多銀行跟進，震波可能推動經濟走向衰退，而Fed歷史性升息行動，想拉低通膨，又快要走到盡頭。

但葉倫表示，依她所見情形並非如此，未來依然會出現溫和成長，勞動市場持續強勁，而通膨降低下來。

葉倫 就業 財政部

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